Aile hekimleri Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'la görüştü

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Akif Emre Eker ve beraberindeki heyeti kabul etti. Demircan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Dr. Akif Emre Eker aile hekimliklerinde yaşanan sorunları dile getirerek 124 çeşit rapor verildiğini ve bunun bir soruna dönüştüğünü söyledi.

Eker, sağlıklı yaşayan ve sağlıkla yaşlanan bir Türkiye hedeflediklerini belirterek, aile hekimliğindeki memnuniyetin yüzde 88 olduğunu aktardı. Çözüm ararken her zaman Bakanlıkla çalışmak istediklerini ifade eden Eker, “Konuyla ilgili Çalıştay düzenledik, rapor hazırladık. Biz karşı taraf değiliz.1. basamağı destekleyip aile hekimliğine önem verirsek ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluruz” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, aile hekimliğinin önemine vurgu yaparak, elbirliği ile 1. basamak sağlık hizmetlerinin iyi bir seviyeye çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bakan Demircan, aile hekimliğinin cazip hale getirilmesinin lüzumuna işaret ederek bu yapıldığında da sağlık harcamalarının ciddi miktarda azalacağını dile getirdi ve “Aile hekimliği gelecekte de devam edecek” şeklinde konuştu.

Aile hekimliğinin mekansal bazı sorunları bulunduğunu ve bu sıkıntıların giderileceğini söyleyen Demircan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aile hekimlerinin sorunlarını çözeceğiz. Bir hekime düşen kişi sayısını 3 binin altına düşüreceğiz. Ancak o zaman verimli çalışırız. Aile hekimliklerinin verimini olumsuz etkileyen ‘rapor’ konusunu da çözmemiz gerekiyor.”