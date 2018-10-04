Aile hekimleri taşıma ruhsatlı silah istiyor

Son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar karşısında çaresizlik yaşayan aile hekimleri çözüm arayışına girdiler. Geçen sene uygun olmayan bir sağlık raporu başvurusunu reddeden ve saldırıya uğrayan bir aile hekimi de canını zor kurtarmıştı.

Konunun değerlendirmesini yapmak isteyen Uz.Dr.L.Tuna Şengöz tarafından 56 ili kapsayan 734 aile hekiminin katıldığı bir anket yapıldı. Dr.Şengöz anket çalışma ile ilgili olarak ”Sağlıkta etkin bir şiddet yasasının çıkmaması, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması yani can güvenliği korkusu aile hekimlerine çaresizlik hissettiriyor. Bu durumun yarattığı endişe nedeniyle işimize konsantre olmamız zorlaşıyor. Şiddetin şiddetle çözülemeyeceğini biliyoruz. Fakat aile hekimleri kendini korumak için devletimiz tarafından aynı polis, asker ve diğer bazı kamu görevlilerin de olduğu gibi silah ve taşıma ruhsatı istiyor. Bu durumun devletimiz tarafından anlayışla karşılanıp, değerlendirilmeye alınmasını talep ediyoruz, aşağıda yapılan anket aile hekimlerinin silah taşıma ruhsatı istediğinin bir ispatıdır” dedi.



Anketin başlığı “Aile Hekimlerinin "Silah Taşıma" ile ilgili görüşü idi. Çıkan sonuçlar ise şöyle: Ankete katılan 734 kişinin % 20 si kadın % 80’i erkek aile hekimi. Çıkan sonuç ise son derece şaşırtıcı; aile hekimlerinin % 78’i silah ve taşıma ruhsatına evet dedi. Gerekçeler sorulduğunda ise alınan cevaplar: İlk sırayı; can güvenliği riski alıyor, ardından sırasıyla en sık alınan cevaplar; kendimi korumak, güvenlik yok, son yıllarda saldırılar arttı, etkin bir şiddet yasasının çıkacağına inanmıyorum oldu.