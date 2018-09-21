Aile hekimleri tükendi! Yüzlerce aile hekimi istifa etti

Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, aile hekimlerinin üretilen sağlık hizmetinin üçte birinden fazlasını karşıladığını belirten Atakan, “Sahada müthiş bir gerilim var. Bakanımıza aile hekimlerinde tükenmişliğe neden olan konuları anlatmak istiyoruz” dedi.

"Sağlık Bakanlığı ile yol alamadık"

Bakanlığın üst düzey diğer yetkileriyle görüştüklerini ancak henüz sorunların giderilmesinde yol alamadıklarını anlatan Atakan, şunları söyledi:

“Aile hekimleri, aşılama oranları ve koruyucu sağlık hizmetlerini arttırdı, anne ve bebek ölümlerini azalttı. Birinci basamakta çalışan hekimler prestijli bir kimlik kazandı. Vatandaşlar da memnun. Ancak şiddet, aşırı iş yükü ve hak kayıpları nedeniyle zamanla tükenmişliğe doğru yol almaya başladık. Açık olarak söylüyorum, tükendik. Aile hekimliğinin cazip tarafları kalmadı. Yeni açılan aile hekimliği kadroları dolmuyor. Yetkililerin sağlık çalışanlarının değerini azaltıcı, “Her şeyi yapacaklar, yapmazlarsa şikâyet edin” sözleri halk ile hekimleri karşı karşıya getiriyor. Günah keçisine dönüştürülmüş durumdayız.”

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