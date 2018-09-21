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Aile hekimleri tükendi! Yüzlerce aile hekimi istifa etti
Sağlıkta şiddet, hak kayıpları ve iş yüküyle ilgili sorunlarını ve çözüm önerilerini aktarabilmek için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan iki kez randevu isteyen Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Şenol Atakan, koşullar nedeniyle yaklaşık 1000 aile hekiminin görevinden ayrılmayı tercih ettiğini söyledi.
Aile hekimleri tükendi! Yüzlerce aile hekimi istifa etti
21 Eylül 2018 - Hürriyet
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Hürriyet’ten Mesude Erşan’ın haberine göre, aile hekimlerinin üretilen sağlık hizmetinin üçte birinden fazlasını karşıladığını belirten Atakan, “Sahada müthiş bir gerilim var. Bakanımıza aile hekimlerinde tükenmişliğe neden olan konuları anlatmak istiyoruz” dedi.

"Sağlık Bakanlığı ile yol alamadık"
Bakanlığın üst düzey diğer yetkileriyle görüştüklerini ancak henüz sorunların giderilmesinde yol alamadıklarını anlatan Atakan, şunları söyledi:

“Aile hekimleri, aşılama oranları ve koruyucu sağlık hizmetlerini arttırdı, anne ve bebek ölümlerini azalttı. Birinci basamakta çalışan hekimler prestijli bir kimlik kazandı. Vatandaşlar da memnun. Ancak şiddet, aşırı iş yükü ve hak kayıpları nedeniyle zamanla tükenmişliğe doğru yol almaya başladık. Açık olarak söylüyorum, tükendik. Aile hekimliğinin cazip tarafları kalmadı. Yeni açılan aile hekimliği kadroları dolmuyor. Yetkililerin sağlık çalışanlarının değerini azaltıcı, “Her şeyi yapacaklar, yapmazlarsa şikâyet edin” sözleri halk ile hekimleri karşı karşıya getiriyor. Günah keçisine dönüştürülmüş durumdayız.”

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Anahtar Kelimeler:

aile hekimleri saglikta siddet saglik bakani fahrettin koca

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1) volkan (dr)
21.09.2018 17:00:56
Türkiye Cumhuriyetinde biz sağlık çalışanları asla ama asla haklarımız konusunda bir kazanım elde edemeyiz.Aksine var olanları da kaybederiz. Nedeni için fazla araştırma yapmaya gerek yok, yorumlara bakın yeter. Aile hekimliği kalksın maaşları kesilsin diyen mi istersin, siz orada ne yapıyorsunuz nöbet yok bir şey yok diyen mi. Meslektaş değil düşman sanki hakkını isteyen-savunanlar......Bir fıkra vardı o aklıma geldi şimdi; cehennemde sadece türklerin olduğu kazanın başında bekçi yokmuş.Neden diye şeytana sormuşlar gerek yok ta ondan demiş. Zaten çıkmaya çalışanı diğerleri ayaklarından tutup içeri çekiyor...
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1
2) Mustafa (Tıp Öğrencisi)
21.09.2018 16:42:52
Yanı bu neyin tükenmişliği sadece reçete yazıp gönderiyorsunuz Lightman 3 classic stetoskop tak boynuna kalp atışını dinle aylık 10000 maaş daha ne istiyorsunuz??
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0
3) a.a (dr)
21.09.2018 16:40:29
kazım isimli yorumcu....doktor olduğun çok belli oluyor:) biraz daha pratik yapman gerek:)))
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2
4) hekim (hekim)
21.09.2018 16:13:56
Aile hekimliği müessessi iptal edilerek eski sağlık ocağı düzenine dönülerek hekim başına aylık 5 bin Tl hazineye aktarılmalı. Ayda 1 defa 8 saat acil nöbeti tutmama kiçin allem eden kallem ederken iyiydi. Millet TUS'u kazanıyor haftada 3 nöbet tutuyor.
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4
5) ibo (dr)
21.09.2018 13:37:11
Tüm Hekimler sahte rapor vermekten korksun.
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7
6) Fatih Güven (Hekim)
21.09.2018 13:15:34
Pıtırcık tarlasında kelebek kovalıyoruz biz aile hekimleri. İstirahat raporundan korkan uzman hekimi arkadaşlar, biz 150 çeşit rapor vermek mecburiyetinde bırakılıyoruz. (Ehliyet, silah, evlilik,hastalık, sağlık, işe giriş, okula giriş, spor....)Ayrıca sizin birşey yok deyip gönderdiğiniz ancak tarafımızdan tesbit edilen kanser hastalarının haddi var hesabı yok laf aramızda. Yani her KDC kalp nakli yapmıyor :)) ha unutmadan günde gelen hasta sayısı 130-150 bizde
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12
7) Kazım (Eczacı)
21.09.2018 13:11:58
En iyisi Eczacılık, açıyorsun eczaneyi veriyorsun kalfaya gez toz para gelsin, miss..
Ben lisedeyken de durum bu olduğu için doktorluktan vazgeçip eczacı oldum, herkes seçimlerinin sonucu yaşıyor şimdi, bu güzel günlerde kıprıs tatilimden selamlar.. :)
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21
8) Aile Hekimi (Doktor)
21.09.2018 12:28:51
Eskiden doktordum.Acilde fırtına gibi eser,hasta kapıdan daha girerken teşhis koyardım.Şimdi doktorluğumdan bile şüpheliyim artık.Doktor muyum,idari memur muyum,tıbbi sekreter miyim,ticarethane mi işletiyorum,herşey birbirine karıştı.Onca resmi yazışma,onca izlemle boğuşurken bi de günlük 75 hasta bakıyorum.Şaka gibi değil mi.Hastaya yarar konusunda eski performansımdan eser yok.Beni tek sevindiren şu:Onca karmaşa içinde boğuşurken,kafam karmakarışıkken 75 hasta bakıyorum,ilaç yazıyorum,sayısız çeşitlilikte rapor veriyorum ve hala hata yapmadım ve hiç kimseye zarar vermedim.Şaşılacak şey değil mi.Şimdi de check up çıktı.Bakalım yarın ne çıkacak.Artık bakanlıktan bir beklentim de kalmadı açıkçası...Yaşadığımız şey tükenmişlikten çok çok öte...Bakanlığa bunu iletirseniz diyecekler ki;biz kimseyi zorla çalıştırmıyoruz,sözleşme imzalıyorsunuz,istemeyen imzalamaz. Bütün haklarımı ahirete bıraktım ben.5 kişilik işi 1 kişiye yıkmak neymiş ahirette hesaplaşacağız.
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5
9) ibrahim duman (doktor)
21.09.2018 12:06:18
Tükenmiş AİLE HEKİMLERİNİ Acil Servislerimiz bom boş oraya bekliyoruz.Mutlu mesut, huzur için de çalışırlar.Aciller Huzur kaynağı olduğu için Doktor bulmak ta zorllanıyoruz,kapımız hepinize açık.
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5
10) m. murat (dr)
21.09.2018 11:33:15
Haberi okuyan da "ne büyük bir rest çektiler" zannedecek. Aile hekimliğinden istifa edenler kadrosu olan TSM'lere falan geçiyor. Oradan geçici görevlerle gene Aile hekimliğine istikamet. Kaçış yok yani!
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