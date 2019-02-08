Aile hekimleri uluslararası platformda bir araya geldi

Türkiye ve dünyadan aile hekimliği örgütlerinden temsilcilerin katıldığı kongre, Karşıyaka'da bir otelde düzenlendi.

Kongrede "Aile Hekimliğinin ve Dünya Aile Hekimleri Örgütü'nün Önemi" konulu bir sunum yapan Avrupa Aile Hekimliği Birliği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Urgan, kurum olarak misyonlarının aile hekimliğini yüksek bakım standartlarına ulaştırıp insanların yaşam kalitesini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Urgan, aile hekimliğinde uluslararası standartlara ulaşmak, tüm Avrupa'da aile hekimliği ve aile hekimliği ağırlıklı bir lisans müfredatının geliştirilmesini sağlamak, aile hekimliğine dair araştırmaları güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Avrupa Defans ve Alzaymır Organizasyonu Başkanı Prof. Dr. Paraskevi Sakka ise "Yaşlılıkta Yaşanan Önemli Sağlık Problemi: Alzaymır" başlıklı konuşmasında dünya genelinde 65 yaş ve üstü 50 milyon insanın bunama hastası olduğunu belirtti.

Avrupa Defans ve Alzaymır Organizasyonu olarak bunama hastalığına dair halkı bilinçlendirme projeleri yürüttüklerini, inovatif teknolojileri kullanarak bunama hastalığını iyileştirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Sakka, hastaların ve ailelerinin haklarını korumak ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamanın gerekliliğine değindi.

Sakka, bunama hastası olan insanların topluma entegre edilmesi ve sosyal hayata katılımının sağlanması için taksi şöföründen süpermarket çalışanına, bankacıdan polis memuruna herkesin eğitilmesi gerektiğini vurguladı.