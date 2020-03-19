Aile hekimleri, yurt dışı hikayesi olanları tek tek arıyor

Sağlık Bakanlığı, 15 Mart öncesinde, yani yurtdışından gelenlerin yurtlarda toplu olarak karantinaya alınması uygulaması öncesinde, yurt dışı hikayesi olan vatandaşların iletişim bilgilerini hafta başında aile hekimleriyle paylaştı.

Aile hekimleri, yurt dışından gelen vatandaşları tek tek arayıp, karantinaya uyup uymadığını, bir rahatsızlığı bulup bulunmadığını sormaya başladı. Sağlık durumunda bir değişiklik olanlar, ambulanslarla koronavirüs tedavilerinin yapıldığı hastanelere nakil ediliyor.