Aile hekimlerinden Ankara çıkartması: Doktorlar derdine derman arıyor

ANKARA-Aile hekimleri ve diğer sağlık çalışanları, düzenledikleri mitingle kendilerine yönelik şiddetin sona ermesi ve çalışma şartlarının düzenlenmesini talep etti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) tarafından Çankaya Anıtpark'ta "Şiddetten Uzak, Sağlıklı Ülke Geleceği ve Daha İyi Aile Hekimliği Mitingi" düzenlendi. 81 ilden sağlık çalışanlarının katıldığı mitinge bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Sağlık çalışanları ve aile hekimleri, sağlıkta şiddetin sona ermesi için tedbirler alınması gerektiğine yönelik taleplerine dikkati çekmek amacıyla başlattıkları kampanyaya destek veren vatandaşların imzaladığı kağıtlarla zincir oluşturdu.

Mitinge katılanlar, ellerinde "Şifa verene şiddet olmaz", "Doktorlar derdine derman arıyor" yazılı dövizler taşıdı.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, mesleki itibarsızlaştırma, şiddetin normalleşmesi, cezaların caydırıcılıktan uzak olması ve sağlık çalışanlarının hak kayıplarının her geçen gün derinleşmesinin göz ardı edildiğini söyledi.

Sezen, şunları kaydetti:

"Sağlıkta etkin ve caydırıcı bir şiddet yasası istiyoruz. Savaşta dahi dokunulmazlığı olan sağlık çalışanlarına yönelik fiziksel şiddetin, insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına alınmasını istiyoruz. Şiddet uygulayanların rehabilitasyonunu, tedavisini istiyoruz. İyi hal indirimlerini, para cezalarını değil, somut adımları bekliyoruz. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını değil, hükmün adil olmasını istiyoruz. Alınan kararların arkasında durulmasını istiyoruz."