Aile hekimlerinden 'ek ödeme' tepkisi: Hekimlik onurumuzla bağdaştırmıyoruz

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından "ek ödeme" ile ilgili yapılan açıklamada halen haklarının gözetilmediğinin görüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesini kabul etmiyoruz" denildi.

İSTAHED Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mart ayından beri yaptığımız tüm çalışmaları tamamen mesleğimizi iyi ve doğru uygulama bilinci ile hem toplum hem çalışan sağlığını korumak için yaptık, bundan sonra da bu anlayıştan sapmayacağız.” denildi.

Sağlık Bakanlığının, 4 Eylül itibarıyla Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nde bir değişikliğe gittiği ifade edilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Rüşvet tarzında ve şartlı olarak ağustos ayından itibaren verileceği söylenen ek ödeme adı altındaki ‘anlaşılmaz, garabet performans uygulanması’ için yapılan yönetmelik değişikliğini hekimlik onurumuzla bağdaştırmıyor ve kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de mücadelemizi bu tür etik olmayan rüşvet ve kelime oyunlarından etkilenerek değil hekimlik ve çok değerli birinci basamak gereği olarak yapacağız. ‘Call center’ olarak bir ödemeye ihtiyacımız olmadığını, bu konuda yaptığınız yönetmelik değişikliğini bir hakaret kabul ettiğimizi, tüm açık yürekliliğimizle bildirmekten onur duyuyoruz!”

“MART AYINDAN BERİ YAPILAN HİZMETLERİMİZ YOK SAYILDI”

“Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nde değişiklik ile öncelikle şimdiye dek aile hekimlerine pandemi sebebiyle hiç bir ücret ödenmediği itiraf edilmiştir.” diye belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: