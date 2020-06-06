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Aile hekimlerini zora sokan uygulama iptal: İdari izin belgesi sadece e-nabızdan alınacak
İdari izinli sayılacak kamu çalışanları belgeyi sadece e-nabız üzerinden alacak
Aile hekimlerini zora sokan uygulama iptal: İdari izin belgesi sadece e-nabızdan alınacak
06 Haziran 2020 15:22 -
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MEDİMAGAZİN-Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde, kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıkları 2 Haziranda belirlemiş, "Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar" başlıklı resmi yazı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm kamu ve kurum kuruluşları ile valiliklere gönderilmişti.

Yazıya göre sistem üzerinden "idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi"ni alamayan kişiler, mevcut hastalık raporlarıyla kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek, durumu uygun görülenlere hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak, aile hekimi tarafından "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu düzenlenecekti.

Ancak uygulama, aile hekimleri üzerindeki gereksiz iş yükünü artırması nedeniyle eleştirilere hedef olmuştu.

Sağlık Baknalığı yeni bir yazı yayınlayarak 2 Haziranda yayımlanan yazının iptal ettiğini duyurdu. 

5 haziran tarihli yazıda;

"E-nabız sistemi üzerinden gerekli çalışamalar tamamlanmış olduğundan idari izinli sayılacak kamu çalışanları söz konusu belgeyi 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren SADECE e-nabız sistemi üzerinden temin edilecektir"

denildi.

İdari izne esas olmak üzere Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar, resmi yazıda şöyle sıralandı:

"Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği-kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar, insüline bağlı diyabet ve komplike (serebrovasküler, koroner, böbrek, polinöropati) insülüne bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon (serebrovasküler, böbrek, konjestif kalp yetmezliği), dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olanlar, serebrovasküler hastalık (inme-kanama) geçirenler)."

Anahtar Kelimeler:

aglik bakanligi kronik hastaliklar e-nabiz idari izin hastaliklar kronik hastaliklar

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