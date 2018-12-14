Aile hekimlerinin kanser taramalarındaki rolü artacak

Türkiye’de ve dünyada kalp rahatsızlıklarından sonra en sık ölüm nedeninin ‘Kanser’ olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, “İl Sağlık Müdürlüğü olarak atacağımız adımlar ve gerçekleştireceğimiz projeler ile birlikte kanserde erken tanı ve farkındalık konularında gayret göstereceğiz. Belirlediğimiz hedeflere ulaşabilmemiz için 1. Basamak sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasını çok önemsiyoruz. Hasta olmadan, sağlıklı bir nesil yetiştirebilmenin gayreti içerisinde hareket etmeli ve tarama faaliyetlerimizi artırmalıyız. Bizlerin üzerinde milletin sağlığı açısından bir sorumluluk yükü var. Bu yükü de kaldırabilme adına hep birlikte hareket ederek özellikle bakanlığımızın tarama programına aldığı rahim ağzı, meme ve kalın bağırsak kanserlerinin erken evrede yakalama oranlarını arttırmalıyız” dedi.



Kanser türlerine erken evre aşamasında teşhis koyabilmenin 1.Basamak sağlık hizmetlerinin en büyük başarılarından olacağını belirten Prof. Dr. Koç, “Aile hekimlerimizin hastalarına yapacakları testler sonrası erken dönemde kanser tanısı koymaları manevi ve maddi olarak büyük bir başarıdır. Geç teşhis edilen bir kanser çoğu zaman hem hastaya, hem aileye, hem de ülkemize büyük bir yük oluşturmaktadır” dedi.

Kanser ile ilgili olarak toplumda yanlış bir algının olduğuna da dikkati çeken Prof. Dr. Koç, “Kanser tanısı konan bir hastaya vatandaşlarımız çok olumsuz düşüncelerle bakarlar. Aslında geldiğimiz noktada durum hiç de öyle değildir. Kanserin pek çok türü, yakalandığı aşamada birçok seviyesi vardır. Eğer bizler kanseri çok erken bir dönemde yakalayabilirsek bu hastalık artık çok basit tıbbi müdahalelerle tedavi edilebilmektedir” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç’un ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Kerim Yeşildağ’da kanser taramalarındaki son durumu ve 2019 hedeflerini yaptığı sunum ile katılımcılarla paylaştı. Konuşmaların ardından kanser taramaları konusunda deneyimli ve alanlarında uzman akademisyenler tarafından sunumlara geçildi.