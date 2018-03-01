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Aile hekimliğinde öğrenci kuyruğu
Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, 2016’da imzalanan protokol ilk kez bu sömestr dönüşü hayata geçirilince çocuklar aile sağlığı merkezlerini kilitledi.
Aile hekimliğinde öğrenci kuyruğu
01 Mart 2018 -
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İki bakanlık arasında 17 Mayıs’ta imzalanan Okul Sağlığı Hizmetleri İş Birliği protokolü anaokulundan lise sona kadar okula giden çocukların yıllık periyodik izlem ve muayenelerinin kayıtlı oldukları aile hekimlerince yapılması kararı verildi. Bunların belirli bir program dahilinde il milli eğitim müdürlükleri ve halk sağlığı müdürlükleri tarafından planlanarak yapılması istenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde herhangi bir uygulamaya geçilmedi. Geçtiğimiz günlerde ise Milli Eğitim Müdürlüğü, il müdürlüklerine gönderdiği bir yazıyla okullardan öğrencileri aile sağlığı merkezlerine yönlendirmesini istedi ve aileler çocuklarını merkezlere götürmeye başladı.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre gerek rutin görevleri gerek kış aylarında artan enfeksiyonlar nedeniyle yetişkin hastalardaki yığılma, gerekse ana okulundan, lise son sınıfına kadar çocuk ve ergenleri kapsayan kan alma, tarama ve muayene protokolleri aile sağlığı merkezlerinin içi ve önünde uzun kuyruklara neden oldu.

ORTALIK KARIŞTI

Bayrampaşa'da aile hekimliği yapan ve TTB (Türk Tabipleri Birliği) Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, şunları söyledi: "Bir anda çocuklar hücum etti. Öğrencilerimiz ellerine verilen bir kağıt ile aile sağlığı merkezlerimize gönderilmeye başlandı. Bu izlemler, kalp, solunum, göz, kulak, boy, kilo, tansiyon ve diğer fizik muayeneler ile kan tetkiklerini de içeren bir bütünlük içinde yapılıyor. Bir muayene en az 15-20 dakika sürüyor. Kan tetkikleri ve bunların yorumlanması da ayrı bir zaman alıyor. Kanları alınan küçük çocuklar ağlıyor, bayılıyor, istemiyor. Diğer hastalarımıza zaman ayırmakta zorlanıyoruz. Çocukları da randevuyla almaya çalışıyoruz ama aksaklıklar, gerginlikler oluyor."

HER YIL TEKRARLANACAK

Okulda Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi Programı ile okul çağındaki bütün çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması hedefleniyor. Program kapsamında, öğrencilerin yıllık periyodik muayeneleri aile hekimleri tarafından yapılmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimligi periyodik izlem

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People
6
1) mecburi (...)
01.03.2018 09:24:07
Her an Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama gelebilir. Aile hekimlerinde Mesai Kaydırmaya uygulamasına başlıyoruz....

Artık yeter demek için ne bekliyoruz arkadaşlar. Eski genel başkanları iktidar partisi milletvekili Memur-Sen Sağlık-Sen 10 yıldır yetkili sendika bize ne kazandırdı.

Hekimleri en iyi anlayacak ve savunacak olan yine meslek örgütüdür. Tüm meslektaşları TTB nin 14 Mart ACİL Taleplerini savunmaya ve mesleki dayanışma ile hareket etmeye çağırıyorum....

Acil Olarak Karşılanması Gereken 14 Mart Taleplerinden

I. EMEKLİ HEKİM VE HEKİM ÜCRETLERİ ARTIRILSIN…
Mesleki bağımsızlık, insanca yaşayacak çalışma şartları, nitelikli çalışma ihtiyaçlarının dışında düşünülemez. Performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, görev tanımına, liyakat ve kariyere uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir.

Kamudan emekli hekimlerin ücretleri açlık sınırının biraz üzerinde yoksulluk sınırının ise oldukça altındadır. SSK ve Bağkur'dan emekli hekim maaşlarının ortalaması ise daha da düşüktür.
Bugüne kadar Sağlık Bakanlığı ve hükümet yetkilileri tarafından özellikle de 14 Mart dönemlerinde verilen sözler tutulmamıştır.

• En düşük emekli hekim / uzman hekim ücretleri, yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

• En düşük hekim / uzman hekim ücretleri, yoksulluk sınırının iki mislinden fazla olmalıdır.

* Türk-İş'in araştırmasına göre, 2018 Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615, yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira olarak hesaplandı.

http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=5f795e72-131d-11e8-8f17-0beb7aa0b4a4
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