Aile hekimliğinin geleceği ne olacak?

“3. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi” 5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Kongrede öne çıkan başlıklardan biri “Dünyada ve Ülkemizde Aile Hekimliği ve Geleceği” olacak ve oturuma Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü, Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanı ve İl Sağlık Müdürü katılım sağlayacak.

“Aile Hekimliğinde Raporlar ve Hukuksal Boyutu “ oturumu ile aile hekimlerinin kanayan yarası haline gelen raporlar tüm detayları ile ele alınırken, “Kronik Hastalıkların Aile Hekimliğinde Takibi” başlıklı oturum ile de güncel tedavi yaklaşımları bütün detayları ile katılımcılara sunulacak.

Antalya Aile Hekimleri Derneği(ANTAHED) yetkilileri kongre ile ilgili yaptıkları açıklamada,

“Kongremizde dolu dolu keyifli vakit geçirmenin, meslektaşlar olarak bir araya gelmenin yanında aile hekimliğinin vizyonuna yön verecek çalışmalar yapılacak ve Aile Hekimliğimin ve Aile Hekimlerinin gücü ortaya konulacaktır .3. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi bireylerden bağımsız Antalya ve Aile Hekimliği için bir prestij ve güç kaynağıdır. Bu gücüde sizlerin katılımı ve desteğinden alır. Meslektaş olarak sizlerden beklentimiz de 3. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 'ne katılmak için sektör temsilcilerine yeterli talep ve baskıyı göstermenizdir.” dedi.



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