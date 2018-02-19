SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aile hekimliğinin geleceği ne olacak?
Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan “Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi”nde dünyada ve Türkiye’de aile hekimliği geleceği konuşulacak.
Aile hekimliğinin geleceği ne olacak?
19 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

“3. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi” 5-8 Nisan tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek.

Kongrede öne çıkan başlıklardan biri  “Dünyada ve Ülkemizde Aile Hekimliği ve Geleceği” olacak ve oturuma Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkanlarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Halk Sağlığı Hizmetleri Genel Müdürü,  Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanı ve İl Sağlık Müdürü katılım sağlayacak.

“Aile Hekimliğinde Raporlar ve Hukuksal Boyutu “ oturumu ile aile hekimlerinin kanayan yarası haline gelen raporlar tüm detayları ile ele alınırken, “Kronik Hastalıkların Aile Hekimliğinde Takibi” başlıklı oturum ile de güncel tedavi yaklaşımları bütün detayları ile katılımcılara sunulacak.

Antalya Aile Hekimleri Derneği(ANTAHED) yetkilileri kongre ile ilgili yaptıkları açıklamada,

“Kongremizde dolu dolu keyifli vakit geçirmenin, meslektaşlar olarak bir araya gelmenin yanında aile hekimliğinin vizyonuna yön verecek çalışmalar yapılacak ve Aile Hekimliğimin ve Aile Hekimlerinin gücü ortaya konulacaktır .3. Ulusal Antalya Aile Hekimliği Kongresi bireylerden bağımsız Antalya ve Aile Hekimliği için bir prestij ve güç kaynağıdır. Bu gücüde sizlerin katılımı ve desteğinden alır. Meslektaş olarak sizlerden beklentimiz de 3. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi 'ne katılmak için sektör temsilcilerine yeterli talep ve baskıyı göstermenizdir.” dedi.


Kongre ile ilgili detaylı bilgi

Anahtar Kelimeler:

kongre aile hekimligi antahed

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü eş durumu mazeret kurasıDHY Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası münhal yerlerkongre aile hekimliği ANTAHEDgöçmen sağlığı mülteci sağlıkonkoloji korosu Adnan Menderes Hastanesibirlesmis milletler astım çocuklarda astımtansiyon belirti hipertansiyonkobay deri çipidoğum yardımı bebekkadin hastaliklari ve dogum doc. dr. gokalp oner
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.