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Aile hekimliklerinin kira sorununa çözüm geldi: 'TÜFE'yi geçmeyecek'
Aile Hekimlerinin kullandıkları kamuya ait binalarda yapılan %46’lık kira zammına Hazine ve Maliye Bakanlığı dur dedi. 16 Ocak 2019 tarihli genelge ile bundan sonra kira zamları yıllık TÜFE ortalama değerini aşamayacak
Aile hekimliklerinin kira sorununa çözüm geldi: 'TÜFE'yi geçmeyecek'
17 Ocak 2019 - Haber 7
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Türkiye genelinde hali hazırda yaklaşık 26 bin Aile Hekimi görev yapıyor. Aile Hekimlerinin görev yaptıkları binaların çoğunluğunu ise kamuya ait binalar oluşturuyor. 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, konuyu gündeme getirmiş, Aile Hekimlerinin kullandıkları binalar için yapılan %46’lık zammı Aile Hekimlerinin mümkün olmadığını ve bu durumun da enflasyonla mücadele eylem planına ters düştüğünü söylemişti. 

Bakan Albayrak imzalı çıkan 16 Ocak 2019 tarihli “Kamu İdarelerinin Taşınmaz Kiralamalarına İlişkin Genelge” ile bundan böyle kamuya ait binaların kiralanmasında maksimum değer Aralık Ayı Üretici Fiyat Endeksini(ÜFE) değil, yıllık Tüketici Fiyat Endeksini (TÜFE)  geçemeyecek. 

 

'Aile hekimlerinin ödenek sorunu acil çözüm bekliyor' 

AHEF Başkanı Dr. Atakan : Genelge için mutluyuz

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Şenol Atakan, genelgeden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, çözüm için Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür etti. AHEF Başkanı Dr. Atakan sözlerini şöyle sürdürdü; “Kira zamları uzun süredir Aile Hekimlerimiz için çok büyük sıkıntıydı. 

Biliyorsunuz Aile Hekimlerimizin tek gelir kalemleri devletimizden aldıkları cari giderler. Ancak Aile Hekimlerimizin görev yaptıkları kamuya ait binalar için Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine yüzde 46 oranında artan kira ödemeleri istenmişti. AHEF olarak, ülke enflasyon oranlarımıza da zararı olacak bu haksız uygulamayı her platformda dile getirmiş ve çözümü için tüm platformlarda mücadele etmiştik. 

AHEF: Aile hekimleri meclisten acil çözüm bekliyor 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge bu soruna çözüm olmuştur. Bakanlığımıza AHEF olarak teşekkür ediyoruz. Ancak bu genelge, mutlaka kira sözleşmesini genelge  tarihinden önce imzalayan Aile Hekimlerini  de kapsamalıdır. Kapsamadığı takdirde, bu aile hekimlerimizin mağduriyeti çözüme kavuşmayacak ve haksızlık olacaktır” dedi. 

Anahtar Kelimeler:

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