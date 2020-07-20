Aile Sağlığı Merkezi’nde iğrenç olay... Erkek hasta hemşireyi taciz etti!

İstanbul'da bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan B.G., geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaya göre genç hemşire, İ.B. isminde bir gencin merkeze geldiğini, özel bölgesinden yaralandığı için genci erkek doktora yönlendirdiği, bu sırada genç adamın tacizine maruz kaldığını iddia etti.

ERKEK DOKTORA YÖNLENDİRİNCE İSTEMEDİ

Savcılık tarafından hemşirenin ihbarı sonrası İ.B., hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan genç adam eliyle ve gözüyle özel bölgesini işaret ettiğini, yarasının pansuman edilmesini istediğini, amacının taciz etmek olmadığını beyan etti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hemşire B.G., ise genç adamın pansuman sonrası kendisine karşı, 'Sana hasta oldum, tav oldum' şeklinde sözler sarf ederek sarkıntılıkta bulunduğunu anlattı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüpheli İ.B, hakkında 'Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İ.B., ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.