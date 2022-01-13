Aile sağlığı merkezinde saldırı: Doktor ve ebeyi darbeden 2 kişi tutuklandı

Olay, geçtiğimiz gün merkez Karatay ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aile Sağlığı Merkezinde doktor H.K. ile ebe olarak görev yapan S.K.'ye saldırarak görevlerini yapmalarına engel olduğu iddia edilen şüpheliler hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından N.B. ile T.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. ile T.D. “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklama talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüphelinin çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.