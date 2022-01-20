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Aile sağlığı merkezinde şiddet: Annesine istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti
Erzincan’ın Tercan ilçesinde görevli doktor, annesine ilaç yazmadığını iddia eden hasta yakınının saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Aile sağlığı merkezinde şiddet: Annesine istediği ilacı yazmayan doktoru darp etti
20 Ocak 2022 09:06 - DHA Muzaffer KOŞAN
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Olay, dün Tercan ilçesindeki 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Aile hekimi Çağrı Eren, Sağlık Merkezi'ne gelen hasta ve oğluna gerekli ilaçları yazarak reçetelerini verdi.

İddiaya göre, hasta yeni ilaç isteğinde bulunurken, Dr. Eren ise istenilen ilaçların kalbe ağır yük getirebileceğini ifade ederek reçeteyi yazmak istemedi. Bunun üzerine hasta, ilaçları kendisine değil sosyal güvencesi olmayan oğlu için yazdırmak istediğini söyledi. Bunu da kabul etmeyen aile hekimi, devletin zarara uğratılacağını belirterek, ilaçları yazmadı. İstedikleri ilaçları reçeteye yazdıramayan anne ve oğlu Yakup A., aile hekimi Çağrı Eren'e tepki gösterdi. Yakup A., doktor Eren'e saldırken çıkan arbede çevredeki diğer vatandaşlar tarafından sonlandırıldı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Saldırıya tepki

Aile Hekimleri Derneği, Tercan 3 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde yaşanan olaya tepki gösterdi. Dernek yönetiminin yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hekimler ve sağlık çalışanları olarak yaptığımız bütün uyarılara ve dile getirdiğimiz taleplere rağmen ülkemizde 'sağlıkta şiddet' sorununun çözümü için etkili ve önleyici tedbirler bir türlü alınmamaktadır. Oysa hemen her gün yeni bir sağlıkta şiddet olayı yaşanmakta, hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız şiddete maruz kalmaktadır. Maalesef bu olaylara bir yenisi dün Erzincan, Tercan 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde eklenmiştir. İlaç yazdırmak için gelen hasta ve oğluna gerekli ilaçlar yazılıp reçete edilmiştir. Ancak hasta kendi reçetesini aldıktan sonra yeni ilaçlar istemiştir. Aile hekimimiz bu ilaçların hastanın kalbine ağır yük getirebileceğini söyleyerek yazmayınca, hasta, ilaçları kendisi için değil sosyal güvencesi olmayan oğlu için kendine reçete ettirmek istediğini söylemiştir. Hekim arkadaşımız bunun doğru olmayacağını, bu yolla devletin zarara uğrayacağını dile getirerek talebi geri çevirmiştir. İstedikleri ilaçlar yazılmayınca, hastanın oğlu, hekim arkadaşımıza hem sözle hem de fiziki olarak saldırmış, arkadaşımız merkezde bulunanların müdahalesiyle kendini kurtarabilmiştir" açıklamasında bulundu.

Anayasal haklarını sonuna kadar kullanmaya kararlı olduklarının belirtildiği açıklamada, "Bizler sağlıkta şiddet sorununun çözümünü öncelikli gündem maddelerimiz arasında tutuyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi adına etkili bir çözüm üretilmesi, gerekli düzenlemelerin yürürlüğe konulması ve sağlıkta şiddet sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması için mücadele etmeye, anayasal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız" denildi.

Anahtar Kelimeler:

erzincan aile hekimi aile sagligi merkezi ilac hasta yakini saldiri

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People
10
1) ismail yetenek (dr)
20.01.2022 10:50:38
Vatandaş bazı dr ların yazdığını görünce,digerlerinin keyfi yazmadığını düşünüyor
People
5
2) muhibbi (op.dr.)
20.01.2022 09:37:04
Giriş: Dileyen için bir öneri:

Gelişme:
"bu tip talepler ile hergün düzenli olarak karşılaşıldığını, sair mevzuata rağmen her türlü şiddet ve şikayet ve sair olayla karşılaşıldığını, pek çok doktor hakkında SGK ve sayın idaremiz tarafından adli ve idari işlem yapılmasından mevzubahisle:
tarafımıza ne yapılacağı hususunda yazılı emirve talimat verilmesi hususu" şeklinde bir dilekçe sunun:
Gelen cevabı kapıya yapıştırın.

Ama problemin şu olduğunu da biliyorum. Siz vatandaş yokken yazmazsınız ya da işlem yapmazsınız. Hooop aile hekimi şak diye değiştirilir ve işlem yapılır. Size de vatandaş dayar saydırır, şiddet uygular, popülasyonunuzu da başka bir "meslektaş" çalar.

Sonuç:
doktor mu (doktor) rumuzlu meslektaşım ve diğer tüm meslektaşlarıma hitaben:
Aşşşşk ile çalışmaya devam ediniz.
People
21
3) doktor mu (doktor)
20.01.2022 09:22:35
bıktırıcı......! ve herkes seyirci sadece!....
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