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Aile sağlığı merkezindeki doktor ile hasta yakınının kavgası kamerada
KARTAL'da bir aile sağlığı merkezinde doktor ile hasta yakını arasında yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Aile sağlığı merkezindeki doktor ile hasta yakınının kavgası kamerada
09 Ekim 2019 - DHA
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İSTANBUL - Olay, Kartal Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sağlık ocağında geçtiğimiz Nisan ayında meydana geldi.

İddiaya göre, A.D. isimli doktor ile hasta yakını Fatih B. arasında hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle hasta yakını ile doktor arasında yumruklu kavga çıktı. Bunun üzerine bazı sağlık çalışanları ellerinde sopalarla kavgaya müdahil oldu. Bir süre sonra aile sağlığı merkezindeki diğer kişilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Doktor ile hasta yakını olay sonrası şikayetçi oldu.

Sağlık ocağında yaşanan kavga anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Anahtar Kelimeler:

aile sagligi merkezi

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