Aile sağlığı merkezlerinde istenen bir yenilik daha : Diyetisyen

Aile Sağlığı Merkezleri halkın birinci basamak olarak hizmet aldığı sağlık birimleri. Yeni düzenlemelerle aile sağlığı merkezlerinin kapsam ve hizmetleri şekilleniyor. Check-up uygulaması hem hekimler hem vatandaş tarafından farklı yankılar bulmuştu. Aile sağlığı merkezlerinde diyetisyen ve beslenme uzmanı görmek isteyen aileler ve diyetisyenler twitter’da #AsmyeDiyetisyenŞart diyor.

Twitter’da yapılan paylaşımlarda diyetisyenlerin sadece kilo kontrolü için hizmet vermediği birçok hastalığın tedavi süreci için de diyetisyenliğin önemli olduğu vurgulanıyor.

Toplum sağlığı için birinci basamak sağlık merkezlerinde diyetisyenliğin olması gerektiği savunulan paylaşımlarda sağlıklı nesiller için diyetisyenlik şart denildi.

Staj sürecinde aile sağlığı merkezlerinde görev yapan diyetisyenler ise toplumun aile hekimliği kadar diyetisyene de buralarda ihtiyacı olduğu görüşünde.

Paylaşımlardan bazıları şöyle: