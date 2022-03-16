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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş bilgi verdi: İdari işlem ve kanun düzenlemesiyle yapılacak
TBMM Genel Kurulu'nda grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirme yaptığı kısımda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, hekimlere yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle hayata geçeceğini belirtti.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş bilgi verdi: İdari işlem ve kanun düzenlemesiyle yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş

16 Mart 2022 09:23 - DHA
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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlara ilişkin  yaptığı açıklamaları hatırlatarak düzenlemelerin nasıl olacağı konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi. 

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Sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle hayata geçeceğine işaret eden Elitaş, "Aralık 2021'de çıkarmaya çalıştığımız ama çeşitli sebeplerle çıkaramadığımız, bazı kesimleri ihmal ettiğimizi değerlendirdiğimiz kanun teklifiyle ilgili kısım, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Burada bir kısmının kanun teklifi olmadan idari bir işlemle, eylemle yapılması gereken konular arasında olduğunu görüyoruz. Birkaç maddelik kısmını da 'kanun düzenlemesi yapılmasıyla olacak' diye düşünüyoruz" dedi.

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People
2
1) Ufuk Arıcan (Hekim)
16.03.2022 17:27:36
Kasten beklettiginiz Önerge zaten OYBİRLİĞİYLE kabul edilmiş durumdadır. Hemen sevkedin de yasalaşıp yürürlüğe girsin, sizi yormayalim sayın Elitaş..
Elinizi tutan yok, biraz samimi olun.
People
5
2) Aile Hekimi (Doktor)
16.03.2022 16:46:56
Ben birşeylerin düzeleceğinden umudumu tümden kestim.Hastanede çalıştığım dönemde birisini muayene edersin,ilaç yazarsın,hastaneye geldik bi iğne bile yaptırmadın,tahlil istemedin der.Birisini dinlersin tahlile gönderirsin.Muayene etmedin ki ne tahlili der.Diğeri serum taktırmadın diye kavga eder.Herkes benden iyi doktor.Siyasilerin halini,verilen sözlerin ne olduğunu da (yıpranma payında olduğu gibi) hep biliyoruz.Artık benim dayanacak gücüm kalmadı zaten.Kafa yapısının değişmesi,işlerin düzelmesi öyle birkaç yılda olacak iş değil...
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12
3) AS (UZMAN)
16.03.2022 15:57:17
İŞLERİNE GELENLER BİR GECE DE RESMİ GAZETE DE YAYINLANIR VE YÜRÜRLÜĞE GİRER. BU ALTINDAN KALKAMADIKLARI ŞEY SANKİ EVREN- KUANTUM, NÜKLEER FİZİK ARAŞTIRMALARI..... YA BECEREMİYORSUNUZ, YA DA BİLGİNİZ YOK..
"İSTİFA" ÇOK ÖNEMLİ BİR ERDEMDİR.
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29
4) malesef doktor (doktor)
16.03.2022 14:31:16
Sağlık emekçilerinin sorunlarının araştırılıp çözülmesi için verilen önerge AKP VE MHP TARAFINDAN REDDEDİLDİ. Hani samimiyet? Hakklarımız haram olsun.
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10
5) öy (dr)
16.03.2022 14:27:32
Sayın Elitaş,
LÜTFEN DOWN SENDROMU DAVALARINI MUTLAKA GÖNDEME ALINIZ.Bu sorun çözülmezse kadın doğum bilim dalının çöküşünü durduramazsınız. Size yardımcı olmaya hazırım. Eğer bu defa da sorun atlanırsa inanın ülkede kadın doğum uzmanı kalmaz. Down sendromlu çocuğu doğan bir çok aile avukatlık bürolarına verdikleri vekaletname ile 4-5 yıl içinde milyonluk tazminat alıyorlar yasal bir zaaftan yararlanarak.Şimdi çözüm zamanıdır.Saygıllarımla.
People
25
6) Doktor (Doktor)
16.03.2022 14:17:00
4 veya 5 yıla bir yıpranma payı verecegiz,veriyoruz,verdik deyip bizim gibi kandırılan başka meslek grubu var mı?Yanılmıyorsam 4 yıl sürmüştü süreç.Şu ana kadar hiç yaralanamadım henüz.Bu sözler de önceki gibi olursa vay ki vay.
People
41
7) Süleyman Gürsoy (Hekim)
16.03.2022 13:39:44
Meclisten oybirliğiyle geçen Önerge'yi kasten bekleten siz değil misiniz? Neden bekliyor 4 aydır,? Hemen uygulayın elinizi tutan mı var sayın Elitaş? Lütfen, yüzbinlerce Hekim sizi bekliyor..
People
9
8) mete tan (doktor)
16.03.2022 13:38:01
insallah
People
46
9) misafir (dr)
16.03.2022 12:47:33
Geçmiş 20 yılda doktorları ilgilendiren her düzenlemede malesef kandırıldık , aldatıldık .Örnek yıpranma payı , örnek malpraktis , örnek hekime şiddete yol açan söylem ve politikalar , örnek performans düzenlemeleri , örnek değersizleştirme politikaları ve diğerleri... Biz size bu saatten sonra nasıl güvenelim... A söylüyorsanız ama uygulamaya B getiriyorsunuz...İşiniz çok zor...
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27
10) hakan altun (dr)
16.03.2022 12:33:15
yine oyalama, yine topu taca atma . 4 aydır ne yaptınız. CUMHURBAŞKANININ sözÜ yere düşürülemez.
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