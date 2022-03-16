AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş bilgi verdi: İdari işlem ve kanun düzenlemesiyle yapılacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlara ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatarak düzenlemelerin nasıl olacağı konusunda Genel Kurulu bilgilendirdi.

Sağlık çalışanlarına yönelik atılacak adımlardan bazılarının idari işlemlerle bazılarının ise yasal düzenlemelerle hayata geçeceğine işaret eden Elitaş, "Aralık 2021'de çıkarmaya çalıştığımız ama çeşitli sebeplerle çıkaramadığımız, bazı kesimleri ihmal ettiğimizi değerlendirdiğimiz kanun teklifiyle ilgili kısım, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandı. Burada bir kısmının kanun teklifi olmadan idari bir işlemle, eylemle yapılması gereken konular arasında olduğunu görüyoruz. Birkaç maddelik kısmını da 'kanun düzenlemesi yapılmasıyla olacak' diye düşünüyoruz" dedi.