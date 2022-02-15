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AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti. Elitaş konuya ilişkin açıklamasında, “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş: Sağlık çalışanlarına ücret artışı gündemimizde
15 Şubat 2022 11:14 - DHA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gerçekleştirilen görüşmede Sağlık-Sen Başkanı Durmuş’a, Genel Başkan Yardımcıları Mahmut Faruk Doğan, Yusuf Dural ve Yasin Barutcu da eşlik etti.

Sağlık çalışanları fedakarca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor

Durmuş, yaptığı açıklamada, “Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir beklenti içinde. Koronavirüs sürecinde tüm yükü hekiminden hemşiresine tüm sağlık çalışanları birlikte omuzladı. Sağlık çalışanları fedakârca çalışmalarının karşılığını görmek istiyor. Atılacak bu adım sağlık sisteminin geleceği açısından da hayati önem taşımaktadır. İnsani manada fedakarlıkta sınır tanımayan, her türlü tehdide ve zorluğa rağmen millete hizmetten geri durmayan sağlık çalışanlarına yönelik 78 gündür bekleyen ücret düzenlemesi, gazi meclisimize emanet edilmiş bir hakkın teslimidir. Sağlık çalışanları daha fazla bekletilmemeli. Sağlık ekip işidir. Düzenlemenin adil ve kapsayıcı bir şekilde yasalaşmalıdır” dedi.

‘Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim’

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise “Sağlık çalışanlarımızın ücretlerinde artışı sağlayacak düzenlemeyi biz de önemsiyoruz. Bu konu gündemimizde. Düzenlemeyle ilgili yakın zamanda Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğim” ifadelerini kullandı.

 

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People
22
1) uz dr (dr)
15.02.2022 17:42:40
Ek iş yapıp emekli olacağım.O ek ücretide istemiyorum,sizin olsun..
People
32
2) Mer nObre (doktor)
15.02.2022 16:06:17
HA HA HA
People
71
3) Yg (Dr)
15.02.2022 15:36:57
Bir yandal uzmanı olarak 36000 puan yaptım 1 ayda acil dahil 1200 hasta baktım.3500 tl doner farkı. 1 hastanın muayenesi 3tl. Uzman hekimin Servis nobet ücreti 16 saatlik 480 tl. 8 saatlik vardiyadan 2 vardiya temizliğe gitse 350 +350 =700 tl. Çok fazla düzeltecek sey var. Biz sağlıkçılar özellikle doktorlar diğer memurların en az 3 katı yogunlukta çalısıyoruz.
People
64
4) Uzman Amele (Uzm. Dr. )
15.02.2022 15:34:55
Malumsen ile yasa yapıcılarınin aralikta nasil da geri cektik hekim zammini kutlamasi ve cay partisi düzenlerken..
People
43
5) Uzm (doktor)
15.02.2022 15:07:09
Anlayana sivrisinek, anlamayana davul zurna meselesi. Boşa kendimizi yoruyoruz.
People
83
6) DUMAN (DOKTOR)
15.02.2022 15:06:26
Zam yapsa ne olacak,6000 tl olan maaşım 7800 tl oldu.Aynı pozisyonda ve bizden çok daha az çalışan sözleşmeli uzman Hekim maaşı 15'den 20.000 TL ye çıktı.Azdan az çoktan çok artıyor.Sabitlerimiz aynı.Tüm Hekim maaşları en az sözleşmelilere eşitlenmeli(EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET) ve ADALET yerini bulmalıdır.Saygılarımla.
People
49
7) UZMAN HEKİMLER (UZMAN HEKİM)
15.02.2022 15:00:36
ŞUBAT 2022 MAAŞINDA, HEM SABİT EK ÖDEMEYE ZAM (İPTAL EDİLEN 5000 LİRA SEYYANEN SABİT EK ÖDEME ZAMMI + % 20 TOPLU SÖZLEŞMEDEN GELEN SABİT EK ÖDEME ZAMMI) ALAMADIK HEMDE PERFORMANS EK ÖDEMESİ BEŞ KURUŞ ALAMADIK. TOPLAMDA EK ÖDEME KAYBIMIZ HER AY EN AZ 10.000 TÜRK LİRASI OLACAKTIR. GÜNDEM BUDUR...
People
54
8) UZMAN HEKİMLER (UZMAN HEKİM)
15.02.2022 14:37:04
Öncelikle, uzman hekimlere eksik verilen % 20 sabit ek ödeme zammı ve meclisden geçirilen teklifle sabit ek ödemelere yapılmış olan 5000 lira ek zam yapılmalı ki denge sağlansın. sonrasında TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINA yapılması düşünülen zamlar bu zamlara eklenmelidir. daha önce yasalaşan sonra geri iptal edilen ek ödeme zammı EKLENMEDEN YAPILACAK ZAM HESABI DOKTORLAR İÇİN 5000 lira KAYIPTIR.
People
40
9) dr ceyar (nrş uzmanı)
15.02.2022 14:28:21
gölge etmeyin!!! başka ihsan istemeyiz!!!!
Diyojen
People
69
10) Merve Sude (Hekim)
15.02.2022 14:22:12
Hekimleri bu kadar zor durumda bıraktınız.. Mutlu değiliz sayenizde.. Hakkımızı da alamıyoruz. Boş laflarla avutmaya devam ediyorsunuz..
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