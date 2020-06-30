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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı... Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
30 Haziran 2020 17:11 -
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Akbaşoğlu bugün TBMM'ye gelip oyunu kullandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedavisine başlanan Akbaşoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve AK Parti Genel Merkezi tarafından sürecin takip edildiği bildirildi.

CHP'Lİ ÖZEL: GEÇMİŞ OLSUN

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel genel kurulda yaptığı açıklamada "Sayın Akbaşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir haber aldık geçmiş olsun diyoruz, acil şifalar diliyoruz yakından takip ediyoruz. " diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

muhammet emin akbasoglu koronavirus covid-19

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