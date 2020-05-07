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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına teşekkür klibi hazırladı
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Koronavirüs salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için teşekkür klibi hazırladı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, sağlık çalışanlarına teşekkür klibi hazırladı
07 Mayıs 2020 16:37 - DHA
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AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, "Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset. Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarına "minnet" ifade eden klip; söz, müzik ve animasyon tekniği açısından özel olarak hazırlandı.  Klipte iki çocuklu doktor bir annenin sevdiklerini geride bırakarak görev yaptığı hastaneye gidişi, sağlık kadrosuyla birlikte gayret ve fedakarlık içinde yürüttükleri çalışmalar ve nihayetinde ulaşılan mutlu son anlatılıyor. 

Bayram Şenocak, sosyal medya hesabından da paylaştığı kliple ilgili, "Sağlık çalışanlarımız bu zorlu süreçte kocaman yürekleri ve üstün görev ahlaklarıyla hepimizin medar-ı iftiharı oldular. Halen de her türlü riski göze alarak, evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından mahrum kalıp hastalarının yanında yer alarak, milletimize umut ve güven olmaya devam ediyorlar. İnşallah bu zorlu süreci elbirliğiyle atlatacağız ama bir gün geriye dönüp baktığımızda, aklımızda kalan en büyük ve en güzel anı, sağlık çalışanlarımızın sevgi dolu kalpleri ve döktükleri alın terleriyle yazdığı muazzam bir başarı hikayesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Şenocak, mesajında ise "Canımıza canları pahasına sahip çıkan kahraman sağlık ordumuza minnetle. Dualarımızda hep onlar vardı. Tek ses, tek yürek hep bir ağızdan söyledik; Bu milletin gücünü her an kalbinde hisset… Canlar önce Allah'a, sonra sana emanet..."  şeklinde konuştu.

Klibi izlemek için tıklayınız;

https://twitter.com/bayramsenocak/status/1258340570839371777?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet 

Anahtar Kelimeler:

ak parti saglik calisanlari klip

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