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AK Parti MYK’da gündemde sağlıkta şiddet vardı: Yeni tedbirler geliyor!
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda sağlık çalışanlarına şiddette yeni tedbirler ele alındı.
AK Parti MYK’da gündemde sağlıkta şiddet vardı: Yeni tedbirler geliyor!
08 Mart 2022 08:47 - İHA Hülya Keklik
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Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin çalışmaları sürüyor.

Konu, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda gündeme gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Koca ile düzenlemenin detaylarını istişare ettiği öğrenildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, düzenleme ile ilgili sunum yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise gün boyu yasa çalışmasıyla ilgili yoğun bir görüşme trafiği yürüttü.

Bakan Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Sağlık Bakanı Koca, MYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verirken yapılması gerekenleri de anlattı.

Koca, akşam saatlerinde de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, düzenlemenin çerçevesi hakkında kapsamlı değerlendirme yapıldı.

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımız mutlu edilmeli"

Yasa çalışması ile ilgili değerlendirme yapan Koca, "85 milyon vatandaşımızın memnuniyeti için çalışıyoruz. Bunun için de hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın mutlu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Düzenlemenin, ilerleyen günlerde teklif haline alınıp Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

ak parti myk saglik calisanlarina siddet siddet tedbirleri

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People
9
1) Akademisyen prof (yoğun bakım uzmanı)
08.03.2022 11:53:37
Dr Emir (Doktor) a cevabımdır.
Sayın Meslektaşım.
Herşeyden önce şunu belirteyim. Ben son 14 yılımı özel hastanelerde toplam 50 yataklı iki hastanenin yoğun bakımında hasta yakınlarıyla birebir göğüs göğüse geçirdim geçiriyorum. Eğitimlere derslere de dışardan katılıyorum. Son 14 yıldır ne asistanım oldu nede hasta yakınıyla aramda bir hekim oldu. Hekimliğin tüm sorunlarını iliklerime kadar hissederek yaşayarak geçirdim geçiriyorum.
Her türlü şiddetin alasını gördüm yaşadım.
Ama malpraktis kadar canımızı acıtan bir sorun görmüyorum. Şiddet ile ilgili elbetteki gereken yapılmalı bu konuda seninle hemfikirim ama sürekli şiddet şiddet haberleri ve şikayetleri yapılırsa sanki tek ve en can alıcı sorunumuz buymuş gibi bir algı oluşuyor benim itirazım buna. Mesleğin başındasın anladığım, sana hem bir hoca hem bir abi daha değerlisi bir meslektaşım olarak tüm samimiyetimle söylüyorum. İnşallah malpraktis yasası mağdüriyeti yaşamaz veya etrafında birisinin başına geldiğini görmezsin. Çünkü ölene kadar kazanacağın tüm parayı sadece bir ama sadece bir hastadan tazminat olarak talep ediliyor alınıyor. Şimdi neden en can alıcı sorunumuzun neden malpraktis yasası olduğunu anladın mı ?
People
4
2) Hakan Altun (Dr)
08.03.2022 11:28:36
Bakan bey yıllardır çözmedi. şimdimi çözecek vebal ona ait
People
6
3) Osman Emral (hekim)
08.03.2022 11:23:29
Dertli derdini ağlar,değirmenci suyunu bağlar diye bir ata sözümüz vardır. Bakıyorum da bütün meslektaşlarım nereden dertli ise özellikle oradan yazıyor. Mesela sn profesörün belli ki maaş ile ilgili sorunu yok, hatta şiddetle de sorunu yok ve belli ki para kazanma iştiyaki ile yaptığı/yapacağı operasyonlardan dolayı malpraktis diyor, başka bir şey demiyor. Zaten hekimlerin bu hale düşmesi, böyle bencilce düşünce ve eylemlerin sonucudur. Diğer taraftan sürekli hasta ve yakınları ile gerek acil ve gerekse poliklinikte sürekli yüz göz olmak durumunda kalan meslektaşlarım ise haklı olarak şiddeti önceliyor, keza can güvenliği yoksa maaş yüksek olsa ne yazar. Ve fakat yaşamın devamı için de yeterli ücret gerekiyor. Bu bağlamda herkesin pozisyonuna göre önceliği değişse de, bu taleplerin(şiddet,ücret, malpraktis) her biri bir bütünün parçalarıdır ve biz hekimler, bu bilinci daima diri tutmalıyız. Yok eğer olaya bireysel olarak yaklaşırsak, gemisini kurtaran kaptan mantığı ile bakarsak, gelecek daha da kötü olacaktır. Şu bencilliği bırakıp, birimizin sorunu hepimizin sorunudur anlayışını hakim kılmalıyız . Vesselam
People
1
4) İ(A) (dr)
08.03.2022 11:07:12
malpraktis diye gündem yapılıyor ama en güncel sorunumuz malpraktis değil Sayın Akademisyen profun vurguladığı malpaktisidir.
People
10
5) Dr (Dr)
08.03.2022 10:39:49
Hiç gerek yok yapmayın.Ellemeyin.Neyi değiştirdiyseniz çok daha mutlu olmamıza yaradı.Performans sistemiyle mutluluktan uçtuk.Oyle mutlu olduk ki mutluluktan ve refahtan şımarıp istifa edecek kadar şaşırdık.
Hiç dokunmayın .hazırda bulunan kanunları uygulasanız bile yeterli diyecektim ama bir anda mutluluk sardı.Zaten istifa ettim banane.
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11
6) DR EMİR (DOKTOR)
08.03.2022 10:19:26
Sayın akademısyen prof anladığım kadarı iile yogun bakımda kımse ıle tartısmaya girmemiş hasta yakını yüzü gormemıs bırı olarak gorunuorsun kı canguvenlıgını arka plan atıyorsun. Sanırım şiddete ugrayanlar asistanların (akdemısyen ısen ),ondan dolayı umurunda değil.
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17
7) Akademisyen prof (Yoğun bakım)
08.03.2022 09:54:33
Şiddet şiddet diye gündem yapılıyor ama en can alıcı sorunumuz MALPRAKTİS yasasıdır.
Malpraktis yasası
Malpraktis yasası
Malpraktis yasasıdır
Yeni yasayla Sonuçlanmamış devam eden davaları düşürün lütfen artık.
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