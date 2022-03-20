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AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever mücadele veriyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sağlık teşkilatı ile güvenlik güçlerinin vatansever bir mücadele verdiğini belirterek, "Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar, yakışıksız bir davranış sergiliyorlar" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever mücadele veriyor
20 Mart 2022 14:31 -
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, sağlık ve güvenlik teşkilatlarının, göz bebekleri olduğunu kaydetti

Güvenlik teşkilatının, ülkeyi korumak için büyük fedakarlık ve cesaretle mücadele ettiğini belirten Çelik, "Sağlık çalışanlarımızın içinden geçtiğimiz zorlu salgın koşullarındaki üstün gayretlerine şükran borçluyuz. Sağlık teşkilatımız da güvenlik güçlerimiz de vatansever bir mücadele veriyor. Sağlık teşkilatımızı ve güvenlik güçlerimizi polemik konusu yapanlar, yakışıksız bir davranış sergiliyorlar. Münferit hadiseler üzerinden, ülkemizin övünç kaynağı olan güvenlik teşkilatlarımızı, sağlık çalışanlarımızı ve tıp fakültelerimizi yıpratmaya dönük provokatif gündemleri, bu kurumlarımızın kıymetli mensuplarını incitecek nitelikte paylaşımları reddediyoruz. Münferit hadiselerde suç ve cezanın şahsiliği ilkesi esastır" dedi.

Anahtar Kelimeler:

omer celik

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People
12
1) misafir (dr)
20.03.2022 18:36:00
peki siz bu vatanseverler için bugüne kadar ne yaptınız. iki muhtar maaşını bile fazla gördünüz...
People
0
2) Serhan (Aile hekimi)
20.03.2022 18:17:10
Şimdi gündem değiştirmek için mi bu konular konuşuluyor..bunları bırakınca 14 mart ve dağa öncesinde hekimlere tüm hekimlere verilen sözleri ne zaman hayata geçireceksiniz onu söyleyin gerisi boş..
People
6
3) RADYOLOG (uzman doktor)
20.03.2022 18:03:17
Nihayet sağduyulu açıklama.. Teşekkürler
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