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AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi (Tam metin)
AK Parti ve MHP Meclis'e yeni bir teklif sunacak. Teklif koronavirüs önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarına yeni haklar getiriyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası artırılıyor.
AK Parti ve MHP'den sağlık çalışanları için yeni yasa teklifi (Tam metin)
08 Nisan 2020 16:14 - Sabah
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İki partinin ortak hazırladığı teklifi AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan başkanlığındaki heyet Meclis Başkanlığı'na sundu.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLEMEYECEK

Teklife göre hiçbir şekilde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların cezası para cezasına çevrilmeyecek. Hapis cezası kesin şekilde uygulanacak. Sağlık çalışanlara yönelik şiddetin cezası yüzde 50 artırılacak. Sağlık çalışanlarına yeni haklar getirilecek.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, teklifle ilgili açıklama yaptı. Turan, bu teklifin infaz yasasına eklenmesini teklif ettiklerini belirtti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Tüm faillerin cezaevlerine girmesi teklif ediliyor. Siyasi polemikten uzak bakılması gereken bir konudur. Sağlıkçılara yönelik şiddette cezaları yüzde 50 arttırıyoruz. Tüm partiler değerlendirsin, infaz yasasına ekleyelim.

 

 

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bulent turan saglik calisanlarina siddet hapis cezasi

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