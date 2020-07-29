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AK Partili 2 milletvekili koronavirüse yakalandı
AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, korona virüse yakalandı.
AK Partili 2 milletvekili koronavirüse yakalandı
29 Temmuz 2020 16:53 - Tv100
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Meclis'ten peşpeşi iki kötü haber geldi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. 

Milletvekili Dal, yaptığı açıklamada, Geçen hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "Sonucumun pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşehrilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Tüm vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve el hijyeni hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.

BATMAN MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum Kovid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır. 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim.”

Anahtar Kelimeler:

ak parti ziver ozdemir ahmet salih dal koronavirus pozitif

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