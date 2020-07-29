AK Partili 2 milletvekili koronavirüse yakalandı

Meclis'ten peşpeşi iki kötü haber geldi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ile AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Milletvekili Dal, yaptığı açıklamada, Geçen hafta sonu yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, "Sonucumun pozitif çıkmasının ardından kendimi izole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya özen gösterdiğimi, izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını Kilisli hemşehrilerimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Tüm vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve el hijyeni hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyorum” diye konuştu.

BATMAN MİLLETVEKİLİ ÖZDEMİR SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ederek, izolasyon sürecinde olduğunu belirtti. Özdemir, mesajında şu ifadelere yer verdi: