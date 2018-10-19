Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Eylül'de yapılan 2018-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA
|18/10-21/10
|1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi
|KADIN...
|İZMİ
|19/10-21/10
|13.Çukurova Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|GAZİ
|20/10-23/10
|34. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|24/10-25/10
|İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve Fuarı
|ECZACILIK
|ANKA
|25/10-28/10
|2. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA