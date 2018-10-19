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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2) sonuçları açıklandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
19 Ekim 2018 - AA
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Eylül'de yapılan 2018-ALES/2'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Anahtar Kelimeler:

ales osym

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