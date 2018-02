Akciğer kanserinde anahtar: Doğru hastaya, doğru hedefle, doğru tedaviyi uygulamak

Dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser vakası bildirilirken, her yıl kansere bağlı 6 milyon ölüm bekleniyor. Akciğer kanseri ise her yıl 1,3 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. 4 Şubat Dünya Kanser Günü vesilesiyle görüşlerini bildiren Medipol Üniversite Hastanesi Öğretim Üyesi, Tıbbi Onkoloji Uzmanı, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Doç. Dr. Ahmet Bilici doğru hasta, doğru hastalık, doğru hedef ve doğru tedaviyle kanseri kontrol altına almanın mümkün olduğunu vurguladı.

04 Şubat 2018 -