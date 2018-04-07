Akciğer kanserine ilaç kokteyli

ABD’li bilim insanları, piyasada yaygın olarak kullanılan 2 kanser ilacının birlikte kullanımının akciğer kanserinde gerileme sağladığını bildirdi.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre açıklamada ilaçların adı belirtilmedi. Texas Eyaleti’ndeki Dallas kentinde bir özel araştırma merkezinde yapılan denemeler fareler üzerinde yapıldı ve akciğer kanseri tümörlerinin büyümesi önlendi.
Bilim insanları, şimdi insanlar üzerinde denemeler için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) izin bekliyor.
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|KARDİYOLOJİ
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