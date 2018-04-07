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Akciğer kanserine ilaç kokteyli
ABD’li bilim insanları, yaygın olarak kullanılan 2 kanser ilacının birlikte kullanımının, akciğer kanserinde gerileme sağladığını duyurdu
Akciğer kanserine ilaç kokteyli
07 Nisan 2018 -
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ABD’li bilim insanları, piyasada yaygın olarak kullanılan 2 kanser ilacının birlikte kullanımının akciğer kanserinde gerileme sağladığını bildirdi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre açıklamada ilaçların adı belirtilmedi. Texas Eyaleti’ndeki Dallas kentinde bir özel araştırma merkezinde yapılan denemeler fareler üzerinde yapıldı ve akciğer kanseri tümörlerinin büyümesi önlendi.

Bilim insanları, şimdi insanlar üzerinde denemeler için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) izin bekliyor.

Anahtar Kelimeler:

kanser akciger kanseri

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