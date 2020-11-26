Akciğer kanserine yönelik risk faktörleri online olarak görülebilecek

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD), akciğer kanserine karşı farkındalığı artırmak için AstraZeneca'nın desteğiyle "Akciğerimizi Okuyoruz" internet sitesini kullanıma sundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, www.akcigerimiziokuyoruz.com adresinden ulaşılabilen sitede, Türkiye'nin görülme sıklığında yüz binde 36,9 ile dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığı akciğer kanserine dair belirti, risk faktörleri ve yaygınlık gibi yararlı bilgilere ulaşılabiliyor.

Sitede yer alan "Akciğerimizi Okuyoruz Testi"ne giren ziyaretçiler, birkaç sorudan oluşan formu doldurup akciğer kanseri risk faktörlerinin hangilerine maruz kaldıklarına dair fikir edinebiliyor. Test sonucunda akciğer kanseri risklerine dair bilgilendirilen ziyaretçiler, risk faktörlerinin azaltılabilmesine yönelik önerilerin bulunduğu resmi kaynaklara yönlendiriliyor.

TTOD Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Sönmez, akciğer kanserinin tedavi edilebilen ve risk faktörlerinin azaltılması durumunda önlenebilen bir hastalık olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: