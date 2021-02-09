Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği: 'Her yıl 8 milyon insanı hayatından ediyor'

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), tütün kullanımının yaşamı tehdit eden önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirttiği açıklamasında, sigaranın zararları konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak ve davranış değişikliği sağlamak amacıyla yürüttüğü faaliyetler çerçevesinde bir basın bildirisi yayımladı. ASYOD, tütün bitkisinin yapraklarında yer alan nikotinin, keyif verici ve alışkanlık yapıcı bir madde olduğunu altını çizerken, dünyada 125’in üzerinde ülkede, dört milyon hektardan fazla alanda tütün yetiştirilmekte olduğunu hatırlattı. ASYOD, şu açıklamayı yaptı:



"Tüm dünyada ve ülkemizde üretilen tütünün yüzde 90’ı sigara yapımında kullanılmaktadır. Sigara, insanoğlunun ürettiği en ölümcül ve bağımlılık yapan ürünler arasındadır. Her türlü

tütün kullanımı sağlığa zararlıdır. Sigara dumanı maruziyeti için güvenilir bir seviye yoktur. Kullanılan tütün ürününün yoğunluğuna, kullanım süresine, başlama yaşına ve tütün ürünü tipine bağlı olarak riskler birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Sigara içimi sırasında ana akım ve yan akım dumanı oluşmaktadır.



Yan akım dumanı sigaranın yanması ile oluşurken ana akım dumanı ağızdan üflenen dumandır. Ana akım dumanı 4000’den fazla kimyasal bileşenden oluşmaktadır. Tütün dumanı kanserojendir."

Sigara kullanımı önemli sağlık problemlerine neden olduğunu anımsatan ASYOD, sigara kullanımına bağlı erken ölümlere dikkat çekti ve bununla beraber çevre kirliliği, ekonomik kayıplar, orman yangınları gibi pek çok soruna da yol açtığını vurguladı.

Avrupa'da 13 milyon insan sigara kaynaklı kronik rahatsızlığa sahip

"Sigara kullanımı sağlıksız akciğerler ve zayıf bir bağışıklık sistemine

neden olur. Nargile dumanı ve elektronik tütün ürünleri de bireyler üzerinde benzer zararlara sebep olmaktadır. Sigara içenler içmeyenlere göre daha fazla hastalanmakta, gündelik

aktivitelerden daha fazla yoksun kalmaktadır. Avrupa’da 13 milyon insan sigara kaynaklı kronik hastalıklar sahiptir. Sigara içimi solunum yolu hastalıkları, KOAH, zatürre riskini artırır. Sigara içenlerde içmeyenlerden 11 kat fazla akciğer kanseri geliştirdiği gösterilmiştir. Pasif içici olarak tütün dumanına maruz kalmak da hem kanser hem de kalp-damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Covid 19 pandemisi ile mücadele ettiğimiz şu günlerde sigara, Covid 19’a yakalanma riskini 14 kat artırmakta ve aynı zamanda bağışıklığı zayıflatarak tedaviyi güçleştirmektedir." ifadelerine yer veren ASYOD, tütün endüstrisinin başlıca hedef grubunun gençler olduğunu vurguladı. ASYOD, şu ifadelere yer verdi:



"Tüm dünyada, 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 17’si sigara içmektedir. Anne karnında tütün kullanımı etkisinde olan bebeklerin erken doğum riski yüzde 27 oranında arttığı gibi yeni doğanda doğumsal anomali riski de artmaktadır."

Yılda 8 milyon kişi tütün kullanımına bağlı sebeplerden ölüyor

Tütün kullanımının erken ölümlerin önemli bir sebebi olduğunu bildiren ASYOD, her yıl 8 milyondan fazla kişinin tütün kullanımına bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini bildirdi ve şunları ekledi: