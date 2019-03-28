Akılcı ilaç kullanımı eğitimi: Antibiyotik virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez

Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelenk, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nca Mardin Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen eğitimde ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmenin önemine değindi.

Mardin İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz ise akılcı olmayan ilaç kullanımının halk sağlığını etkileyen önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Antibiyotik, ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır."