'Akıllı' insülin (i-insülin) diyabet tedavisi sırasında hipoglisemiyi önleyebilir

MEDİMAGAZİN-Tip 1 ve tip 2 diyabetlilerde hipoglisemi önemli bir komplikasyon olarak gelişir. Diyabet yönetiminde insülin seviyelerinin kontrolü bu yüzden önem taşıyor.

Hipoglisemi gibi potansiyel ölümcül komplikasyon, glikoza duyarlı insülin analoğu ile hafifletilebilir. UCLA (Kaliforniya Üniversitesi) biyomühendisleri, İnsülinle kolaylaştırılmış bir glikoz taşıyıcı (Glut) inhibitör konjugatı geliştirdiklerini duyurdu. i-ünsilin verilen yeni ilaç, kan şekeri seviyelerinin çok düşük seviyelere düşmesini engelliyor.

Vücudun içinde insülin, glikozun kan dolaşımından hücrelere girmesine yardımcı olmak için "anahtar" bir görev üstlenir. İnsülin, bir hücrenin yüzeyine bağlandığında, hücrenin içindeki glikoz taşıyıcı olarak adlandırılan bir proteini aktive eder ve daha sonra hücrenin yüzeyine doğru ilerler. Bu molekül daha sonra çevreleyen glikozu kandan hücre içine getirir.

Araştırma ekibi yeni akıllı insülini oluşturmak için insüline ilave bir molekül ekledi. Glikoz taşıyıcı inhibitörü olarak adlandırılan bu ilave molekül, yüzeye gelen glikoz taşıyıcı molekülünü kimyasal olarak bloke ediyor. Varlığı tüm glukozun girişini engellemiyor ve taşıyıcı molekülleri kalıcı olarak bloke etmiyor. Bunun yerine, kaç inhibitör ve glukoz molekülünün mevcut olduğuna bağlı olan dinamik bir sürecin işlemesini sağlıyor.

Yani yeni i-insülin, akıllı "bir anahtar'' gibi çalışıyor. İnsülin, glikozun hücreye girmesine izin veriyor, ancak eklenen inhibitör molekülü, kan şekeri normal olduğunda çok fazla içeri girmesini engelliyor. Bu da kan şekerini normal seviyelerde tutarak hipoglisemi riskini azaltıyor.

Yapılan çalışma PNAS'ta yayımlandı.