Akit TV Haber Müdürü'nün sağlık çalışanlarına yönelik sözleri tepki topladı: 'Rüşvetimi ver susayım!'

Katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündem olan Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, "Aşından bahsediyoruz, 'sağlıkçıların özlük hakları ne olacak?' deniyor. Nöbetten konuşuluyor, 'sağlıkçıların özlük hakkı ne olacak?' deniyor. Bu talepler, rüşvetimi verin susayım demektir." ifadelerini kullandı. Tepki çeken bu sözlerin üzerine sosyal medyadan Alan'a tepkiler yükseldi.

Alan: "Rüşvetimi ver susayım"

Bir hemşire maaşının 6 bin liradan aşağı olmadığını ifade eden Alan, sağlık çalışanlarının pandemi dönemiyle birlikte sürekli 'özlük hakları' meselesini gündeme taşımasından yana şikayet etti ve salgınla mücadele sırasında sağlık personelinin özlük haklarının gündem yapılmasının doğru olmadığını kaydetti. Alan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay nedir biliyor musunuz. Rüşvetimi ver susayım mantığıdır."

Murat Alan'ın, tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

"Bize ne zaman Silahlı Kuvvetler çok lüzumlu oluyor, bir savaş anında, tehdit anında. Afrin'e gideceğimiz zaman subayların kalkıp, bizim özlük haklarımız ne olacak diye sorduğunu düşünün. Biz bunu mu konuşmalıyız? TSK'nın oraya nasıl gideceğini mi konuşacağız yoksa, biz özlük haklarımızı almadan gitmeyiz, kısmını konuşacağız? Bakın 6 bin TL'den aşağı maaş alan bir hemşire yok. Olay nedir biliyor musunuz? Rüşvetimi ver susayım mantığıdır. Bu maaş mevzusunu getirip de mücadelesinin ortasına dayamanın bir mantığı yok. Ben bunun sürekli rüşvet şeklinde önümüze getirilmesinden rahatsızım."

Gelen tepkilerin büyümesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yapan Alan sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti, "Rüşvet gibi algılanıyor demek istedim." dedi.