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Aksaray’da koronavirüse yenik düşen doktor çifte veda töreni
Aksaray’da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Mehmet Tankut Sevim ve eşi Aile Hekimi Dr. Nuray Sevim için meslektaşları tarafından dün veda töreni düzenlendi.
Aksaray’da koronavirüse yenik düşen doktor çifte veda töreni
11 Ocak 2022 11:45 - İHA Yasin Can - Yavuz Akkan
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Aksaray’da korona virüs nedeniyle 41 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden Aile Hekimi Dr. Nuray Sevim için Aile Hekimleri Derneği tarafından vefa töreni düzenlendi. 9 Aralık 2021 günü tedavi gördüğü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ambulans helikopterle Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine sevk edilen Dr. Sevim 41 gün tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 7 Ocak’ta hayatını kaybetti. Somuncu Baba Külliyesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ervah Kabristanlığına defnedilen Dr. Sevim için dün vefa töreni düzenlendi.

Koronavirüsten hayatını kaybeden aile hekiminin meslektaşı eşi de yaşama tutunamadı

Anneleri için düzenlenen vefa törenine katılan Yiğit Tanur (14) ve Aykut Sevim (16) sağlık çalışanlarının kollarında güçlükle ayakta durabildi. Dr. Nuray Sevim’in eşi Mehmet Tankut Sevim ise 8 Aralık 2021 tarihinde korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetmişti.

Aksaray’da koronavirüs tedavisi gören aile hekimi hayatını kaybetti

Törende konuşma yapan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, “Yine zor bir görev için buradayız. Maalesef acı bir kaybımız için toplandık. Ne yazık ki 1 ay önce kaybettiğimiz Dr. Tankut Sevim arkadaşımızın kıymetli eşi Dr. Nuray Sevim hanımefendiyi de kaybettik. Kendisi iyi bir hekim olmanın yanı sıra iyi bir eş ve iyi bir anneydi. Sağlıkta bir şehit daha verdik. 2 şehidimiz oldu. Aksaray’da gerçekten bu savaşta en çok yara alan meslek grubuyuz. Ön cephede yılmadan mücadele ediyoruz. Etmeye de devam edeceğiz. Artık bu kayıplarımızın, şehitlerimizin direkt meslek hastalığı olarak kabul edilmesini tekrar beyan ediyoruz. Bizler her ne kadar aşılarımızı olsak da her gün ciddi bir virüs tehdidine maruz kalıyoruz. Bu aşamada vatandaşlarımız aşılarını eksiksiz tamamlamalı, maske ve mesafe kurallarına uymalı ve bu mücadelede herkes üzerine düşeni yapmalı” dedi.

 

 

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1) ŞAHATAYİ ŞAHİN (BEYİN CERRAHİ UZMANI)
11.01.2022 14:04:26
Allah rahmet eylesin. mekanları cennet olsun inşallah..
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