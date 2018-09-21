Aktif görevdeki 8 doktor ve akademisyen FETÖ soruşturması için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Adıyaman merkezli yapılan operasyonda İstanbul, Gaziantep, Burdur, Samsun ve Tokat illerinde ikamet eden kişilerin evlerine eş zamanlı baskın yapıldı.
Yapılan operasyonda akademisyen ve doktor olan toplam 11 kişi gözaltına alındı. 8'i halen aktif görevde olan 3'ü de görevden ihraç edilen doktor ve akademisyenler sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 11 kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
|KOCA
|19/09-23/09
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|TIBBİ...
|KIBR