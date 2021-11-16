Akut kalp yetmezliği, tip 2 diyabet ilacı ile tedavi edildiğinde sonuçlar daha iyi!

MEDİMAGAZİN-Son araştırmalara göre, akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış sırasında empagliflozin ile tedavi edilen yetişkinler, daha yüksek sağkalım, daha düşük kalp yetmezliği hastaneye yeniden yatış riski ve yaşam kalitelerinde genel bir iyileşme gibi klinik bir fayda gördü bugün Amerikan Kalp Derneği'nin Bilimsel Oturumları 2021'de sunuldu.

Empagliflozin, başlangıçta tip 2 diyabet hastalarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç ve son zamanlarda kronik kalp yetmezliği olan hastalarda önemli bir tedavi haline geldi.

"Hastanede Yatmış Kalp Yetmezliği Hastalarında Empagliflozinin Etkinliği ve Güvenliği: EMPULSE Çalışmasının Ana Sonuçları", bir SGLT2 inhibitörü olan bu ilacın, durumları stabilize olduktan sonra akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan yetişkinlere yardımcı olup olmayacağını belirlemek için yola çıktı.

Çalışma sonuçları: