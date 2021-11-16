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Akut kalp yetmezliği, tip 2 diyabet ilacı ile tedavi edildiğinde sonuçlar daha iyi!
Empagliflozin ile tedavi edildiğinde, akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan yetişkinlerde, tüm nedenlere bağlı ölümlerde azalma görüldü
Akut kalp yetmezliği, tip 2 diyabet ilacı ile tedavi edildiğinde sonuçlar daha iyi!
16 Kasım 2021 14:41 -
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MEDİMAGAZİN-Son araştırmalara göre, akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatış sırasında empagliflozin ile tedavi edilen yetişkinler, daha yüksek sağkalım, daha düşük kalp yetmezliği hastaneye yeniden yatış riski ve yaşam kalitelerinde genel bir iyileşme gibi klinik bir fayda gördü bugün Amerikan Kalp Derneği'nin Bilimsel Oturumları 2021'de sunuldu.

Empagliflozin, başlangıçta tip 2 diyabet hastalarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaç ve son zamanlarda kronik kalp yetmezliği olan hastalarda önemli bir tedavi haline geldi.

"Hastanede Yatmış Kalp Yetmezliği Hastalarında Empagliflozinin Etkinliği ve Güvenliği: EMPULSE Çalışmasının Ana Sonuçları", bir SGLT2 inhibitörü olan bu ilacın, durumları stabilize olduktan sonra akut kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırılan yetişkinlere yardımcı olup olmayacağını belirlemek için yola çıktı. 

Çalışma sonuçları:

  • Empagliflozin ile tedavi edilen yetişkinlerin, plasebo alanlara kıyasla, tüm nedenlere bağlı mortalitede azalma, daha az kalp yetmezliği olayı ve kalp yetmezliği semptomlarında iyileşme gibi klinik bir fayda görme olasılığı yüzde 36 daha fazlaydı.
  • Yararlar, tüm nedenlere bağlı mortalitede azalmayı (empagliflozin ile tedavi edilen yetişkinlerde %4,2'ye karşılık plasebo alanlarda %8.3), kalp yetmezliği olaylarının azalmasını (empagliflozin alan katılımcılarda %10,6 ve plasebo alanlar için %14.7) içeriyor.
  • Katılımcılar, kalp yetmezliğinin tipine veya tip 2 diyabeti olup olmadığına bakılmaksızın tüm nedenlere bağlı ölümlerde, kalp yetmezliği olaylarında veya kalp yetmezliği semptomlarında iyileşme yaşadılar.
  • Empagliflozin alan katılımcılar, plasebo alanlara kıyasla daha az ciddi kalp yetmezliği olayı yaşadı (sırasıyla %32.3'e karşı %43.6).

Anahtar Kelimeler:

akut kalp yetmezligi tip diyabet ilaci ile tedavi edildiginde sonuclar daha iyi

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