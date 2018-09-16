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Alaattin Çakıcı'ya süresiz rapor veren eski sağlık müdürü ve 4 doktor tutuklandı
Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Alaattin Çakıcı'ya Yüksek İhtisas Hastanesi'nde süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tutuklandı
Alaattin Çakıcı'ya süresiz rapor veren eski sağlık müdürü ve 4 doktor tutuklandı
16 Eylül 2018 -
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Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Alaattin Çakıcı'ya süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar İ.K, H.G, S.Z, İ.K. ve H.A. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden, F.E.G, T.A, A.Ü, H.G. İ.K. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemece "evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı. S.Z. ile İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.B, A.D, M.O, M.K, E.Ş, C.Ş, O.Ş, Y.Ö, M.Y, M.G, S.D, İ.İ, M.U, Ö.A ve A.S.A. ise dün savcılıkça salıverilmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 Eylül'de Yüksek İhtisas Hastanesi'nde evrakta sahtecilik ve suç örgütüne üye oldukları iddiası üzerine 23 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, soruşturma çerçevesinde, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin Çakıcı'ya 22 Haziran'da süresiz sağlık kurulu raporu düzenledikleri ve Çakıcı'nın elebaşı olduğu suç örgütüne üyelikleri iddiasıyla aralarında eski İl Sağlık Müdürü F.E.G, eski başhekim T.A, hastane müdürü A.Ü'nün bulunduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Alaattin Çakıcı, Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlığı nedeniyle 17 Mayıs'ta Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılmış, 13 Ağustos'ta da Sincan Kapalı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

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