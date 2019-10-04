ALES 2019'un sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2019-ALES/2) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan 2019-ALES/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|02/10-05/10
|1. Ulusal Çocuk ve Ergen Diyabet Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|04/10-05/10
|4. Multipl Sklerozda Fizyoterapi ve Nörorehabilitasyon Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|KÜTA
|03/10-06/10
|1. Karadeniz Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|TRAB
|02/10-06/10
|10. Solunum Zirvesi
|DİĞER
|AMAS
|03/10-06/10
|2. Uluslararası, 3. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi
|KADIN...
|KONY
|03/10-06/10
|35. Türk Kardiyoloji Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA
|03/10-06/10
|7. Ulusal Fıtık Kongresi
|GENEL...
|İZMİ