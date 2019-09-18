ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları 17-25 Eylül tarihlerinde alınacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.
Sınava ilişkin 2019-ALES kılavuzuna ÖSYM'nin internet adresinden ulaşılabilecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|20/09-20/09
|7. Geriatri Günleri
|GERİATRİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR
|19/09-22/09
|16. Ege Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|16. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|BESLENME...
|MUĞL
|20/09-22/09
|5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi
|HİSTOLOJİ...
|İZMİ
|21/09-24/09
|Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019
|GASTROENT...
|İSTA
|25/09-27/09
|4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi
|ÇOCUK...
|ANKA