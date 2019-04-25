ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 5 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) giriş belgeleri açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta yapılacak 2019-ALES/1'e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek.
Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak
ÖSYM'nin duyurusunda ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısı da yapıldı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|PEDİATRİ
|KONY
|25/04-27/04
|Manyetik Rezonans Derneği 24. Yıllık Uluslararası Katılımlı Bilimsel Toplantı
|RADYOLOJİ
|ANKA
|24/04-28/04
|12. Akademik Geriatri Kongresi
|GERİATRİ
|ANTA
|24/04-28/04
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ENFEKSİYO...
|ÇORU
|25/04-28/04
|Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Uluslararası Kongresi
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|ANTA
|03/05-04/05
|7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi
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|İSTA
|01/05-05/05
|12. Anadolu Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
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