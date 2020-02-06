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Alibaba koronavirüsle mücadele için sağlık personellerine medikal ürün temin edecek platform kurdu
Vuhan'ın karantinaya alınmasından iki gün sonra oluşturulan fon, Vuhan'da ve salgından etkilenen diğer şehirlerdeki sağlık personeli için gerekli medikal ürünlerin tedariğini sağlamayı amaçlıyor
Alibaba koronavirüsle mücadele için sağlık personellerine medikal ürün temin edecek platform kurdu
06 Şubat 2020 - AA
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İSTANBUL - Alibaba, Çin’de koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için, her büyüklükteki medikal ürün tedarikçisi ile Çin’deki sağlık personelini buluşturmak amacıyla "Küresel Doğrudan Tedarik Platformu" kurdu.

Alibaba açıklamasına göre, "Küresel Doğrudan Tedarik Platformu", 1 milyar Çin yuanı (142.8 milyon dolar) büyüklüğünde bir fonun Alibaba Grubu'nun dijital teknolojisi sayesinde şeffaf ve verimli şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak.

Virüsün yayıldığı şehir olan Vuhan'ın karantinaya alınmasından iki gün sonra, 25 Ocak'ta oluşturulan fon, Vuhan'da ve salgından etkilenen diğer şehirlerdeki sağlık personeli için gerekli medikal ürünlerin tedariğini sağlamayı amaçlıyor.

Platform, hem büyük toptancılar hem de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler) arasında bir köprü görevi görecek.

Alibaba, hastanelerden ve yerel yönetimlerden toplanan bilgiye dayanarak, ihtiyaç duyulan koruyucu maskeler, tıbbi koruyucu elbiseler, tıbbi koruyucu gözlükler, tıbbi eldivenler ve diğer tıbbi koruyucu ürünler gibi medikal ürünlerin özelliklerini, modelini ve miktarını bu platformda yayınlayacak.

Yeşil Hat devreye alındı

Tedarikçiler ise teklif etmek istedikleri ürünler ile ilgili bilgileri paylaşacak. Alibaba, tedarikçi bilgileri onaylandıktan ve ürünlerin uygunluğu tespit edildikten sonra tedarik sürecine başlayacak. Bu platform aracılığı ile satın alınan ürünler öncelik ve ihtiyaç sırasına göre hastanelere aktarılacak

İhtiyaç duyulan medikal ürünleri hızlı ve güvenli bir şekilde tedarik etme konusunda kararlı olan Alibaba, küresel lojistik iş ortakları ile etkin ve hızlı nakliye çözümleri sunmak için yakın şekilde çalışıyor.

Bu doğrultuda, Alibaba'nın lojistik şirketi Cainiao, Çin'de ve dünyanın birçok bölgesindeki iş ortakları ile çalışarak, nakliye, hizmet ve teslimat çözümleri için "Yeşil Hat" (Green Channel) girişimini devreye aldığını bildirdi.

3 Şubat itibarıyla Alibaba, kendi satın alıp bağışladıkları dahil olmak üzere, 15 ülke ve bölgeden tedarik ettiği medikal ürünleri Hubei, Zhejiang ve Anhui bölgelerindeki 18 hastaneye ulaştırdı.

Anahtar Kelimeler:

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