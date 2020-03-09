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Alkol koronavirüse iyi gelir dediler: Sahte içkiden 27 kişi hayatını kaybetti!
İran'ın güneyindeki Huzistan ve Elborz eyaletlerinde dünden bu yana sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.
Alkol koronavirüse iyi gelir dediler: Sahte içkiden 27 kişi hayatını kaybetti!
09 Mart 2020 -
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Fars Haber Ajansı'na konuşan, Ahvaz Cundi Şahpur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Ferhad Ebul Nejadiyan, "Huzistan'a bağlı Ahvaz'da son birkaç gün içinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye ulaştı." dedi.

- "Alkolün koronavirüse iyi geldiği" söylentileri sahte içki tüketimini artırıyor

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan, Kerec Başsavcı Vekili Muhammed Ağayari de "Elborz eyaletinde sahte içkiden zehirlenen kişilerden 7'si öldü." dedi.

Ağayari, bazı vatandaşların "alkolün yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iyi geldiği" söylentileri üzerine sahte olduğu belirlenen içkileri tükettiğini söyledi.

 Huzistan Başsavcı Yardımcısı Ali Biranuvend, bu sabah yaptığı açıklamada, eyalette sahte içkiden ölenlerin sayısının 14'e yükseldiğini, zehirlenen 100'den fazla kişinin ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını belirtmişti. 

Anahtar Kelimeler:

iran sahte icki koronavirus

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