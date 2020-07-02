Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Alkollü hasta doktoru yumrukladı! Başını sandalyeye çarpan doktor yaralandı!
Elazığ’da, polisi arayıp, kendisine araba çarptığını söyleyen, ancak alkollü olduğu kazaya karışmadığı belirlenen Tayfun Kızıl (40), götürüldüğü hastanede, gürültü yaptığı için kendisini uyaran doktora yumrukla saldırdı. Doktor yaralanırken, Kızıl tutuklandı.
Alkollü hasta doktoru yumrukladı! Başını sandalyeye çarpan doktor yaralandı!
02 Temmuz 2020 11:16 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Olay, önceki gün kent merkezinde meydana geldi. Tayfun Kızıl, kendisine araba çarptığını belirterek, polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerinin durumu sağlık görevlilerine iletmesiyle, olay yerine ambulans sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, Kızıl'ın alkollü olduğunu ve trafik kazasına karışmadığını belirledi. Kızıl sağlık kontrolü için getirildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde, gürültü yapınca görevli doktor Mustafa Uçarel tarafından uyarıldı. Kızıl, doktor Uçarel'e yumrukla saldırdı. Saldırının etkisiyle yere düşen Uçarel, başını sandalyeye çarparak yaralandı. Olayın ardından Uçarel, tedaviye alındı.

Kızıl ise hastanedeki polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kızıl, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:

saglik gorevlileri alkollu trafik kazasi saldiri doktora saldirdi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.