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Alkollü hasta ve yakını ambulans ekibini darbetti...Serbest bırakıldılar
Ayağında kırık oluşan ve aşırı alkollü oldukları iddia edilen kişi ile arkadaşının, olay yerine gelerek kendisine müdahale eden 112 Acil Servis ekibindeki bir görevliyi, hastaneye gittiklerinde ambulansta darbettiği öne sürüldü
Alkollü hasta ve yakını ambulans ekibini darbetti...Serbest bırakıldılar
24 Haziran 2019 - AA
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Yalova'da, ayağında kırık oluştuğu için 112 Acil Servis ekibince müdahalede bulunulan ve aşırı alkollü oldukları ileri sürülen kişi ile arkadaşının, hastaneye getirildikleri ambulansta bir görevliyi darbettiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Setur Yalova Marina'ya giden 112 Acil Servis ekibi, bir yere çarptığı ayağında kırık oluşan kişiye ilk müdahalesini yaparak sedyeye alıp ambulansa taşıdı.

Bu kişinin yanında bulunan arkadaşı da hastaneye gelmek istedi. Agresif davranışlar sergileyen hastanın arkadaşını da inisiyatif kullanarak ambulansa alan ekip, daha sonra hastaneye doğru yola çıktı.

Ambulans, Yalova Devlet Hastanesine ulaştığında ekipteki bir sağlık çalışanına "Sen kaç doğumlusun?" diye soran hastanın arkadaşının, aldığı yanıt üzerine görevliye "Lan bebe işini yapacaksın, hastamı alıp istediğimiz yere götüreceksin." demesinin ardından hakarette bulunarak küfrettiği öne sürüldü.

Ayağında çatlak oluşan kişinin, ekipte görevli acil tıp teknisyeni N.Ş. ve şoför A.N. tarafından hastaneye alınırken ambulansta kalan diğer acil tıp teknisyeni Mustafa Ü'nün darbedildiği iddiası üzerine konunun adli mercilere intikal ettirildiği öğrenildi.

Mustafa Ü'nün şikayeti üzerine, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alınan şüpheli ile arkadaşı, ifade işlemleri sonrası serbest bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İl Sağlık Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, darbedilen sağlık çalışanının hasta ve arkadaşından şikayetçi olduğu bildirildi.

Açıklamada, hastanenin acil servisi önünde yaşananlarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Ambulans içinde kalan personelimize hastanın arkadaşı el kaldırarak küfürler ederek vurmaya kalkışmıştır. Personelimiz kendisini korumak için hastanın elini tutarak ambulans içinde sıkıştırmış ve polise seslenmiştir. Bunun üzerine hasta yakını kendini kurtararak ambulansın kornasına abanmış, uzun süre kornayı çalmıştır. Bu sesler üzerine ayağının kırık olduğunu beyan eden hasta içeriden koşarak dışarıya çıkmış ve personellerimize küfür ederek saldırmaya kalkmıştır. Araya giren hastane polisi ve diğer çalışanlar iki tarafı birbirinden ayırmıştır. Bu arbede esnasında saati yere düşen 112 personelimiz yere eğildiği sırada, ayağı kırık olduğunu beyan eden vatandaş tarafından arkadaşımız darbedilmiştir. Tüm bunlar sonucunda 112 personelimiz 'Beyaz Kod' vermiş, hasta ve yakınından şikayetçi olmuş ve konu adli mercilere intikal etmiştir."

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saglikta siddet yalova devlet hastanesi

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24.06.2019 09:05:19
sağlık magandasına göz açtırmayacaksın. Ya kodese ya tımarhaneye ...
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