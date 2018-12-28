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Alkollü hasta yakınlarından fiziksel, sözlü saldırı: 2 kişi gözaltında
EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesindeki devlet hastanesinde hasta yakınları tarafından hakaret edildiği iddia edilen hemşireyi korumaya çalışan özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle kafa travması geçiren ve sağ el parmaklarında çatlak oluşan Keskin, hastanede tedaviye alınırken, alkollü oldukları öne sürülen 2 hasta yakını ise polis tarafından gözaltına alındı.
Alkollü hasta yakınlarından fiziksel, sözlü saldırı: 2 kişi gözaltında
28 Aralık 2018 - DHA
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Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle gözetim altında tutulan hastayı ziyaret eden ve alkollü oldukları belirtilen 2 yakını, gürültü yaparak aynı odada kalan diğer hasta ve yakınlarını rahatsız edince, hemşire tarafından uyarıldı. Şüpheliler bunun üzerine odadaki malzemelere zarar vererek, hemşireye hakaret etmeye başladı. Hemşireyi korumak amacıyla odaya giren özel güvenlik görevlisi Çağlar Keskin, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Kafa travması geçiren ve sağ el parmaklarında çatlak oluşan Keskin, hastanede tedaviye alındı. Polis tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Edirne Sağlık İl Müdürü Ali Cengiz Kalkan, 2 şüpheli hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, maddi ve manevi tazminat davası da açacaklarını söyledi. Kalkan, sağlık çalışanlarına şiddetin son bulmasını istediklerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet hemsire guvenlik gorevlisi uzunkopru devlet hastanesi

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