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Allianz, Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde Sağlık Destek Programı sonuçlarını paylaşacak
Sağlık sigortacılığında sektör lideri olan Allianz, 2017’de hayata geçirdiği Sağlık Destek Programı kapsamında yürüttüğü Diyabet Projesi’nin sonuçlarını Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde ilk kez paylaşacak.
Allianz, Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde Sağlık Destek Programı sonuçlarını paylaşacak
05 Mart 2018 -
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Hayatlarının her evresinde müşterilerinin yanında olmayı misyon edinen Allianz, bu yıl ilk kez düzenlenecek Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde, Diyabet Projesi’ni ve sonuçlarını paylaşacak. 2017’de hayata geçirilen Sağlık Destek Programı kapsamında Diyabet Projesi’ni başlatan Allianz, hastalık takibini online yapmayı sağlayan entegre takip sistemiyle sayıları her geçen gün hızla artan kronik hastalıkların yönetilmesinde farkındalık yaratan projesinin detaylarını aktaracak. 27 Mart 2018 tarihinde Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenecek zirvede kronik hastalıkların yönetilmesini sağlayan entegre çözümler konusunda lider firmaların üst düzey yöneticileri ve sağlık sektörünün önemli isimleri de konuşmacı olarak yer alacak. 

‘ÖNLEYİCİ ÇÖZÜMLERİ ÖNEMSİYORUZ’

Zirvede konuşma yapacak olan Allianz Türkiye Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Pınar Oruç Lembet, “Sürdürülebilirlik stratejimizin iki ana taşıyıcısından biri, önleyici çözümler. Bu çözümleri sağlıklı, iyi bireylerin sayısının artmasına destek olmak için tanıtmak, anlatmak ve kullandırmak bu stratejinin önemli bir hedefi. Yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin yaşam kalitelerini artırmayı, hastalıklar yaşanmadan veya geri dönülmez sonuçlar yaratmadan önleyici çözümlerle onlara destek sağlamayı önemsiyoruz. Bu desteği, kronik hastalığı bulunan sigortalılarımıza sağlamayı hedeflediğimiz Diyabet Projesi de bu yönde attığımız adımlardan biri. Mayıs 2017’de başlattığımız projemizin detay ve sonuçlarını Sağlık Teknolojileri Liderler Zirvesi’nde paylaşacağım” dedi. 

Allianz’ın hayata geçirdiği Sağlık Destek Programı Diyabet Projesi kapsamında; diyabet tanısı bulunan belirli sigortalılara, medikal ölçüm cihazı ve ekipmanını içeren özel bir kit ve online olarak 7 gün 24 saat medikal destek hizmeti ücretsiz olarak veriliyor. Sigortalıların onay vermesi durumunda ölçüm sonuçları yakınları ve hastalıklarını takip eden endokrinologları ile de paylaşılabiliyor. Proje kapsamında ölçüm cihazı temini dışında strip ve lansetlerin karşılanması, 3 aylık rutin diyabet laboratuvar testlerinin evlerinde veya iş yerlerinde ücretsiz olarak yaptırılması gibi ek avantajlar da sunuluyor.

Sağlık Destek Programı’nın hipertansiyon ve akciğer hastalıkları gibi diğer kronik hastalıkları da kapsayarak genişletilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

saglik teknolojileri liderler zirvesi allianz

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