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Alman araştırmacılar yeni koronavirüs yayılımını önlemenin bir yolunu bulmuş olabilirler
Kamostat mesilatın proteazın TMPRSS2'yi inhibe ettiği bilindiğinden, araştırmacılar SARS-CoV-2 ile enfeksiyonu da önleyip önleyemeyeceğini araştırdılar
Alman araştırmacılar yeni koronavirüs yayılımını önlemenin bir yolunu bulmuş olabilirler
11 Mart 2020 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Birkaç koronavirüs türü dünya çapında dolaşır ve normalde insanlarda sadece hafif solunum hastalığına neden olur. Bununla birlikte, şu anda türkiye'de de ilk vakaya rastlanan yeni koronavirüs dünyanın her yerine yayılmış durumda ve her geçen gün ölüm sayısı artıyor.

 Yeni koronavirüs SARS koronavirüs-2 olarak adlandırıldı ve hayvanlardan insanlara bulaştı. Ciddi bir seyir izleyebilen COVID-19 adlı bir solunum hastalığına neden oluyor. SARS koronavirüs-2 Aralık 2019'dan beri yayılıyor ve 2002/2003'te SARS pandemisine neden olan SARS koronavirüsü ile aynı virüs ailesinden. Bu virüslerle savaşmak için şu anda hiçbir aşı veya ilaç mevcut değil.

Virüs yayılmasını durdurma
Alman Primat Merkezi'nden  bir grup bilim insanı yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin konakçı hücrelere nasıl girdiğini ve bu sürecin nasıl engellenebileceğini öğrenmek için araştırma yaptı.

Araştırmacılar, SARS-CoV-2'nin akciğer hücrelerine girişi için önemli olan bir hücresel protein belirlediler. Alman Primat Merkezi Enfeksiyon Biyolojisi Birimi başkanı Stefan Pöhlmann "Sonuçlarımız SARS-CoV-2'nin insan vücudunda bulunan proteaz TMPRSS2'nin hücrelere girmesini gerektirdiğini gösteriyor," diyor ve ekliyor  "Bu proteaz tedavi edici müdahale için potansiyel bir hedef."

Umut verici ilaç
İlaç kamostat mesilatın proteazın TMPRSS2'yi inhibe ettiği bilindiğinden, araştırmacılar SARS-CoV-2 ile enfeksiyonu da önleyip önleyemeyeceğini araştırdılar.

Çalışmanın başyazarı Markus Hoffmann "Bir hastadan izole edilen SARS-CoV-2'yi test ettik ve ckamostat mesilatın virüsün akciğer hücrelerine girişini engellediğini bulduk," dedi. Camostat mesilat, pankreatit tedavisinde kullanım için Japonya'da onaylanmış bir ilaç. Markus Hoffmann, "Sonuçlarımız kamostat mesilatın COVID-19'a karşı koruyabileceğini gösteriyor. Bu klinik çalışmalarda araştırılmalıdır." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

sars koronavirus-2 covid-19 kamostat mesilat tmprss2

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