Alman Aşı Komisyonu’ndan Bavyera’nın Sputnik V anlaşmasına yeşil ışık

Almanya’nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Rusya tarafından korona virüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısının alımı için Rus aşı üreticisi ile ön anlaşma imzaladıklarını dün açıklamıştı. Ülkenin Aşı Komisyonu’ndan Bavyera eyaletinin Rusya’dan Sputnik V aşısının alımı için ön anlaşma imzalamasına onay geldi.

Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, söz konusu ön siparişi onaylayarak, Sputnik V aşısına ilişkin şu ana kadar paylaşılan verilerin “iyimserlik uyandırdığını” belirtti. Mertens ayrıca, "Aşıya ilişkin veriler oldukça iyi görünüyor. Aşı test edilip onaylandığı takdirde şahsen başvurusuna karşı çıkmayacağım. Aşı tedariki için girişimlerde bulunulmasının temelde olumlu olduğunu düşünüyorum" dedi.

Öte yandan Bavyera eyaletinin Rusya ile yaptığı ön sipariş anlaşmasını, "Bavyera'nın tek taraflı eylemleri" olarak nitelendiren Mertens, Alman hükümetinin Moskova ile müzakereleri üstlenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Bavyera eyaleti, Sputnik V aşısının Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanması halinde ön sözleşme kapsamında 2.5 milyon doz aşı alacak. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) Sputnik V’i onaylaması halinde ise Bavyera eyaletine bağlı İllertissen kasabasındaki ilaç fabrikasında aşının üretimine başlanacak.

Sputnik V anlaşması tepkilere neden olmuştu

Bavyera'nın Rusya ile yaptığı anlaşma Almanya'da tepkilere neden olmuştu. Federal Meclis'teki sol görüşlü parlamento grubunun başkanı Dietmar Bartsch, anlaşmayı Bavyera Başbakanı Söder'in egosu olarak nitelendirmiş, "Önce Bavyera" zihniyetinin göstergesi olarak değerlendirmişti.