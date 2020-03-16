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Alman bilim insanlarına para teklif eden Trump'a: Almanya'yı satın alamazsın!
Trump'ın Kovid-19 aşısı geliştirmeye çalışan Alman CureVac şirketine, aşının sadece Amerika için üretilmesi karşılığında 1 milyar dolar teklif ettiği açıklanmıştı.
Alman bilim insanlarına para teklif eden Trump'a: Almanya'yı satın alamazsın!
16 Mart 2020 11:43 -
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MEDİMAGAZİN-Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ARD'ye yaptığı açıklamada "Almanya, satılık değil." diyerek Trump'a çıkıştı.

Trump'ın, Kovid-19 aşısını geliştirmeye çalışan Alman bilim insanlarına para teklif ettiği iddiası

Guardian'daki habere göre Almanya Parlamentosunun sağlık kurulunda yer alan konservatif milletvekili Erwin Rueddel de ulusal çıkarların değil; uluslararası işbirliğinin önemli olduğunu söyleyerek duruma tepki gösterdi.

FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Trump'ı her yolu seçim kampanyası için kullanmaya çalışmakla suçladı. 

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ise CureVac şirketinin geliştireceği aşının belirli ülkeler için değil, tüm dünya için üretileceğini söyledi.

Pazar günü, CureVac yatırımcıları, aşıyı tek bir devlete satmayacaklarını açıkladı. Ortaklardan Dietmar Hopp, "Eğer etkin bir aşı geliştirmeyi başarırsak, bu tüm dünyadaki insanlara yardım etmeli ve onları korumalı." dedi. 

Dr Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü

Anahtar Kelimeler:

almanya trump

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