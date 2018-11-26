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Alman hasta bakıcının öldürdüğü iddia edilen kişinin mezarı Midyat'ta açıldı
Almanya'da hasta bakıcı Niels Högel'in yoğun bakımdaki hastaları öldürdüğünü itiraf ettiği kişiler arasında yer aldığı iddiasıyla Mardin'in Midyat ilçesindeki Seyro Duran'ın mezarı açıldı
Alman hasta bakıcının öldürdüğü iddia edilen kişinin mezarı Midyat'ta açıldı

ARŞİV

26 Kasım 2018 - AA
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2015 yılında 6 cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ancak daha sonra 84 hastayı daha öldürdüğünü itiraf eden Högel'in mahkemede verdiği ifadede yoğun bakımda yatan hastalara kalp krizine yol açabilecek bir ilaç enjekte ettiğini belirttiği kişilerden birinin de Midyatlı Yezidi Duran olduğu öne sürüldü.

Almanya'da 2005 yılında rahatsızlanan, kaldırıldığı Högel'in de çalıştığı hastanede yaşamını yitiren Duran'ın ölümünün de şüpheli görülmesi üzerine Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile Duran'ın Gülgöze Mahallesi yakınlarındaki "Harbube Ezidi Mezarlığı"ndaki kabri açıldı.

Savcı ve jandarma ekiplerinin gözetiminde iş makinesi ile açılan mezardan uzman ekiplerce alınan örneklerin Duran'ın kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Duran'ın oğlu Kemal Duran, yaptığı açıklamada, annesinin 2005 yılında rahatsızlandığını, kaldırıldığı hastanede 2-3 saat sonra öldüğünün kendilerine belirtildiğini söyledi.

"Normal bir ölüm gibi biliyorduk. Fakat bir gün Alman polisi beni çağırdı ve bu durumu bize anlattı. O dönem avukatımız bu olayı araştırdı. Ortaya çıktı ki bu işi o yapmış." diyen Duran, bu durumun kendilerine 2009 yılında belirtildiğini aktardı.

Duran, 4 kardeş olduklarını, annelerinin vefat ettiğinde 69 yaşında olduğunu ifade ederek, "Annemin mezarının açılmasını istiyorduk ama Almanya savcılığı kabul etmedi. Biz de bugün annemin mezarını açmak için geldik. Devletin bu işi araştırmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a havale diyorum. Avukatım aracılığıyla süreci takip edeceğiz." şeklinde konuştu.

Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Emniyet Müdürlüğünden 28 Ağustos 2017'de yapılan açıklamada, 2015'te 6 cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Högel'in 84 hastayı daha öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilmişti.

Högel, mahkemede verdiği ifadede, yoğun bakımda yatan hastalara kalp krizine yol açabilecek bir ilaç enjekte ettiğini ve daha sonra da hastaları kurtarma çabası içine girerek arkadaşlarının yanında kahraman gibi görünmeye çalıştığını söylemişti.
 

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seyro duran almanya niels hogel

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